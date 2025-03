Prefeitura realiza terceira edição do 'Projeto SER' com foco em Pessoas com Deficiência

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Governo, realizou nesta quarta-feira (26/03) a terceira edição do “Projeto SER – Suzano Educa e Respeita”, que teve como tema central as Pessoas com Deficiência (PCDs). O evento lotou o Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, e reuniu lideranças municipais, estaduais e representantes da sociedade civil em uma programação voltada à conscientização e inclusão social.

O destaque do encontro foi a palestra do secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, que compartilhou sua história de superação e reforçou a necessidade de políticas públicas voltadas às PCDs. Em 2015, ele sofreu um acidente automobilístico que resultou na amputação de uma das pernas. Estiveram presente na edição desta quarta-feira o prefeito Pedro Ishi, a primeira-dama Déborah Raffou, o secretário municipal de Governo, Alex Santos, e o vice-presidente da Câmara, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.

Durante sua apresentação, Costa destacou avanços conquistados em prol da acessibilidade e da inclusão. “Vamos olhando para frente e vendo quanto ainda podemos caminhar. Estamos, por meio da Educação e de muitas pesquisas, plantando essa semente (de aumento nas políticas públicas). Daqui a uns anos vamos olhar para trás e comemorar”, declarou.

O “Projeto SER” foi criado com o objetivo de promover formação cidadã e fortalecer a cultura do respeito em Suzano. A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Governo e já abordou outros dois temas fundamentais neste mês: "Mulher" e "Juventude". Para março, a proposta é encerrar o ciclo com um encontro voltado aos "Idosos". A cada edição, o projeto busca trazer especialistas e autoridades para fomentar o debate e disseminar informações relevantes para a população suzanense.

O evento contou com a presença de autoridades, servidores municipais, representantes de organizações da sociedade civil e cidadãos interessados na temática. O grande público presente demonstrou a importância do tema para a comunidade e o interesse em construir uma cidade mais inclusiva.

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, destacou a relevância da iniciativa como ferramenta de conscientização e formação cidadã. “O ‘Projeto SER’ é uma ferramenta essencial para promovermos a inclusão e o respeito em nossa cidade. Abordar o tema das Pessoas com Deficiência é fundamental para construirmos uma sociedade mais justa e igualitária. O grande público presente no evento mostra que estamos no caminho certo”, afirmou ele.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou o compromisso da gestão municipal com a causa da acessibilidade e da inclusão. “Nossa gestão está empenhada em desenvolver políticas públicas que atendam às necessidades de todos os cidadãos. O ‘Projeto SER’ é um exemplo claro de como podemos avançar na promoção da cidadania e dos direitos humanos. O sucesso desta edição reforça nosso compromisso com a construção de uma cidade mais inclusiva”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.

O evento contou ainda com as presenças dos secretários municipais Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Afrânio Evaristo da Silva (Gabinete), Renata Priscila Valencio Magalhães (Educação), Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social) e César Braga (Controladoria Geral do Município).

Também participaram os vereadores Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; além do presidente da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Fabricio Ciconi Tsutsui.