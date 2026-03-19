Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 19 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeitura reforça à população possibilidade de parcelamento do ITBI

Contribuinte poderá solicitar o pagamento do imposto em até seis parcelas ao comparecer na avenida Paulo Portela, 210, sala 204, com documentos necessários

19 março 2026 - 18h26Por De Suzano
Contribuinte pode recorrer a esse benefício comparecendo ao Centro Unificado de ServiçosContribuinte pode recorrer a esse benefício comparecendo ao Centro Unificado de Serviços - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano reforça junto à população que o pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) pode ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas. O contribuinte pode recorrer a esse benefício, no caso de compra de imóvel, comparecendo ao Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, na sala 204, onde fica o Departamento de Cadastro, entre 8 e 17 horas.

Os interessados em solicitar esse parcelamento devem chegar ao local munidos dos documentos pessoais e dos referentes à aquisição do bem. O procedimento se baseia na lei complementar municipal nº 382/2022, resultante do projeto de autoria do vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho.

Vale ressaltar que o parcelamento do ITBI será concedido durante a lavratura do instrumento que servirá de base à transmissão do bem imóvel. No entanto, para requerer o parcelamento, o contribuinte não pode ter débitos de qualquer natureza com o município. Em se tratando de documentos expedidos pelo Poder Judiciário autorizando a transferência, o contribuinte terá o prazo de até dez dias úteis, contados da publicação dos atos, para solicitar o parcelamento do ITBI.

Caso o interessado deixe de pagar qualquer parcela no respectivo prazo, serão acrescidos os encargos referentes a juros moratórios, multa e atualização monetária.

Transcorridos 30 dias do vencimento da parcela sem a regularização da pendência, o parcelamento será cancelado automaticamente e a solicitação de um novo não será possível. Somente após a quitação integral do imposto é que será autorizado o registro do instrumento que servirá de base para a transmissão do bem imóvel. O valor correspondente ao ITBI já parcelado não poderá ser reparcelado ou repactuado em nova condição de pagamento.

O vereador Leandrinho afirmou que o benefício garante maior flexibilidade no pagamento da taxa. “A lei é um mecanismo que ajuda o contribuinte a cumprir suas obrigações tributárias e evitar que a falta de pagamento do ITBI impeça a legalização do imóvel. Por isso, entendemos a necessidade de proporcionar essa opção de parcelamento do imposto”, declarou o parlamentar.

O secretário municipal de Finanças, Itamar Viana, destacou que essa modalidade traz mais possibilidades para a população no caso de compra de imóvel. “É importante que os munícipes tenham conhecimento sobre o parcelamento, para que tenham mais condições de realizar a quitação da forma de sua preferência. Com esse instrumento, os moradores podem se programar para realizarem o pagamento, evitando pendências com a administração municipal”, ressaltou ele.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano recebe capacitação sobre boas práticas agrícolas e uso eficiente da água
Cidades

Suzano recebe capacitação sobre boas práticas agrícolas e uso eficiente da água

Planejamento Urbano promove oficinas para ouvir população sobre melhorias nos bairros
Cidades

Planejamento Urbano promove oficinas para ouvir população sobre melhorias nos bairros

Servidores municipais são homenageados em premiação do Instituto Cegonha
Cidades

Servidores municipais são homenageados em premiação do Instituto Cegonha

Meio Ambiente realiza nova edição do 'Baby, me Leva!' neste domingo no Parque Max Feffer
Adoção

Meio Ambiente realiza nova edição do 'Baby, me Leva!' neste domingo no Parque Max Feffer

Saspe abre inscrições para 105 vagas em curso de gestão de microempresa voltado a mulheres
Oportunidade

Saspe abre inscrições para 105 vagas em curso de gestão de microempresa voltado a mulheres

Suzano avança em ranking de saneamento básico e figura entre as 30 melhores do país
Cidades

Suzano avança em ranking de saneamento básico e figura entre as 30 melhores do país