Prefeitura reforça sinalização sobre riscos de nadar na Lagoa Azul

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação Pública, reforçou nesta quinta-feira (02/02) a sinalização sobre riscos de praticar atividades aquáticas na Lagoa Azul, localizada no bairro Jardim Imperador.

A medida tem como objetivo orientar a população sobre os perigos existentes e evitar que o local se torne uma área de lazer para banhistas, de modo que a possibilidade de afogamentos e demais acidentes seja afastada.

Ao todo, dez faixas informativas foram instaladas nas proximidades do corpo d’água visando conscientizar os moradores.

Além da natação, outras práticas no lago também são vedadas como pesca, realização de brincadeiras, modalidades esportivas ou quaisquer movimentos que envolvam a entrada de pessoas na água. Vale ressaltar que as imediações do lago recebem patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM) visando inibir a utilização do espaço.

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo, reforçou a importância da instalação da nova sinalização.

“Essa é uma iniciativa que impacta diretamente na preservação da vida dos cidadãos suzanenses, e serve para avisar sobre os perigos e evitar acidentes. Nosso objetivo é garantir a segurança da população, principalmente neste período de verão em que os cidadãos buscam maneiras de se refrescar”, comentou.

LOCAL PARA SER EVITADO

O chefe da pasta destacou ainda que o lago não é um local para lazer e que deve ser evitado como ponto de natação, uma vez que a área não comporta qualquer tipo de atividade aquática.

NOVA SINALIZAÇÃO

“A nova sinalização é importante para os nossos munícipes, bem como para todas as pessoas que visitam nossa cidade. Essas são providências tomadas visando o bem-estar e a segurança da população para evitar o uso irregular por banhistas. Além dos novos alertas, também são realizadas patrulhas regulares pela nossa GCM no entorno do lago, a fim de evitar que pessoas utilizem a área para natação”, finalizou.