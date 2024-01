Prefeitura registra 306 solicitações para o IPTU on-line na primeira semana

Na primeira semana de acesso on-line, a Prefeitura de Suzano registrou 306 solicitações do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024 por meio do site oficial da administração municipal (suzano.sp.gov.br). O balanço inicial, realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, aponta que 253 contribuintes optaram pelo pagamento único e 53 decidiram parcelar o tributo.

A antecipação do acesso em relação ao carnê físico foi possível porque, desde 15 de janeiro, passou a ser disponibilizado no endereço virtual da administração municipal à segunda via e ao espelho do IPTU de 2024. A previsão é de que a entrega do material impresso comece em fevereiro, com prazo para pagamento da primeira parcela ou da cota única até 15 de março. Terão desconto de 5% no valor aqueles que optarem pela liquidação de uma vez só.

Para ter acesso ao documento, por meio do serviço on-line, é preciso entrar na página da prefeitura na internet e clicar na aba “IPTU, Taxa de Licença e ISS Fixo”. O procedimento encaminhará o contribuinte direto para o “Portal do Cidadão”, onde a opção de segunda via está disponível, entretanto é preciso digitar o número de registro do imóvel, que consta na capa dos carnês de anos anteriores, para obter o boleto.

O sistema possibilita a emissão da segunda via para o pagamento das dez prestações ou da opção de quitação integral. A data de vencimento do IPTU é todo dia 15, a partir de março. A quitação poderá ser feita tanto em casas lotéricas quanto em bancos conveniados como Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

De acordo com o secretário Itamar Viana, a opção on-line garante mais comodidade aos contribuintes e facilita o acesso ao serviço. “Com a antecipação do carnê virtual, os munícipes têm mais tranquilidade para se planejar para o primeiro pagamento, a ser realizado até 15 de março. A arrecadação do IPTU é de extrema importância para que o município continue se desenvolvendo”, afirmou o chefe da pasta de Planejamento e Finanças.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4745-2010 e (11) 4745-2024 ou de forma presencial, no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, ou no Centrus Norte, que fica localizado na avenida Francisco Marengo, 2.301, no bairro Jardim Dona Benta. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.