Prefeitura registra BO e ingressa com ação civil contra empresa

A Prefeitura de Suzano informou nesta terça-feira (5) que registrou um Boletim de Ocorrência (BO), na Delegacia Central da Polícia Civil, após tomar conhecimento de que “teria sido vítima de estelionato, assim como outros municípios do País, por parte da empresa Midas Incorporadora, já que seus representantes foram indiciados pela Polícia Civil em São Paulo por organização criminosa e que teriam realizado um processo seletivo em Suzano”. O caso já está sendo apurado por meio de Inquérito Policial.

Nesta semana, o delegado do 11º Distrito Policial de Santo Amaro, Marcos Gomes de Moura, comandou, em São Paulo, uma operação de buscas à Midas - empresa que fez a seleção de vagas, em Suzano, para trabalho nos Estados Unidos. Pelo menos 2 mil pessoas se inscreveram para as 600 vagas oferecidas.

Duas semanas atrás, candidatos que foram selecionados para a entrevista de emprego reclamaram do valor de R$ 180 cobrado para a realização do exame psicossocial - que segundo os candidatos, faz parte do processo seletivo da empresa -, e da demora para comunicar se estão empregados ou não. A seleção foi feita no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Suzano.

A Prefeitura instaurou um Processo Administrativo, a fim de verificar a idoneidade da empresa, levando em conta reclamações de candidatos em redes sociais. “Além disso, está ingressando com uma Ação Civil Pública contra a Midas Incorporadora, buscando reparação de todos os danos causados”.