Jornal Diário de Suzano - 14/10/2025
Cidades

Prefeitura resgata 67 animais vítimas de maus-tratos no Jardim Revista

Denúncia de criação ilegal e mau cheiro na rua Vênus desencadeou operação conjunta que identificou a presença de porcos, perus, galos, frangos, galinhas e patos no local

14 outubro 2025 - 17h47Por da Reportagem Local
Prefeitura resgata 67 animais vítimas de maus-tratos no Jardim Revista - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano realizou uma operação conjunta nesta segunda-feira (13/10) para resgatar 67 animais que estavam sendo vítimas de maus-tratos na rua Vênus, no Jardim Revista. O trabalho foi desencadeado após denúncia de criação ilegal e mau-cheiro vindos do local, onde foi identificada a presença de 44 porcos, dois perus, cinco galos, três frangos, seis galinhas e sete patos.

Conforme foi constatado pelas equipes da administração municipal, todos eram mantidos em condições inadequadas de higiene e manejo, por conta de descumprimento das normas ambientais e sanitárias. Foram lavrados autos de infração devido à insalubridade e risco sanitário e todo o expediente administrativo foi encaminhado às autoridades policiais, para eventual apuração de crime ambiental, nos termos da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

Diante do flagrante, a proprietária do imóvel será responsabilizada administrativamente e multada pelas irregularidades, já o responsável direto pelos maus-tratos aos animais responderá civil, administrativa e criminalmente, conforme legislação vigente.

A ação foi conduzida pela Controladoria Geral do Município e contou com apoio integrado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do departamento de Fiscalização de Posturas, da Vigilância Sanitária e do setor de Controle de Zoonoses, com o objetivo de identificar e mitigar riscos sanitários, ambientais e de bem-estar animal. Este trabalho em conjunto garantiu a proteção dos animais, que foram levados para um abrigo.

Para reforço operacional, também participaram a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), garantindo a segurança das equipes e o cumprimento das medidas legais cabíveis.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, afirmou que a pasta esteve atuante em mais uma ação importante relacionada ao bem-estar animal. “Nós demos todo o apoio necessário à operação para evitar que os animais continuassem sendo submetidos a essa condição e também para que a população não fosse mais prejudicada por conta do mau cheiro no local”, declarou.

Já o controlador geral do município, César Braga, destacou que a prefeitura tomará as medidas cabíveis em todas as oportunidades que este tipo de situação seja identificada no município. “Tivemos uma mobilização compatível com a gravidade do cenário que constatamos. Por isso, tomamos as providências que eram necessárias após serem verificadas as irregularidades que estavam sendo cometidas naquele endereço. Mais uma vez, mostramos que a população pode contar com nosso trabalho para interromper práticas ilegais ocorridas na cidade”, ressaltou Braga.

Os munícipes podem seguir colaborando com a Prefeitura de Suzano para combater esse e quaisquer outros crimes por meio das denúncias realizadas pelo contato da Ouvidoria Municipal: 0800-774-2007.

