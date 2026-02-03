Prefeitura segue plano de pavimentação na Vila Fátima com trabalho na rua Rinyasu Sugimura

A Prefeitura de Suzano segue avançando com o plano de pavimentação que está sendo executado no bairro Vila Fátima, no distrito de Palmeiras. Nesta segunda-feira (02/02), foi a vez da rua Rinyasu Sugimura receber a aplicação de asfalto, durante trabalho acompanhado pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

Para esta semana, ainda está programada a mesma atividade na rua São Jorge, que integrará o conjunto de vias a serem requalificadas no bairro. O projeto voltado à melhoria das condições de deslocamento da localidade já contemplou a rua Nossa Senhora Aparecida.

Além das três vias citadas, a administração municipal ainda prevê, para as próximas semanas e meses, ações que proporcionarão novo asfalto nas ruas Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis, São Marcos e São Paulo. A expectativa é de que o trabalho seja concluído até o meio deste ano.

O pacote de obras conta com um investimento superior a R$ 4,9 milhões, viabilizado com recursos federais conquistados durante a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. As intervenções estão sendo conduzidas pela Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. e Renov Pavimentação e Construções Ltda.

Além da aplicação da nova capa asfáltica, os serviços incluem melhorias no sistema de drenagem, guias e sarjetas. A ideia é assegurar infraestrutura adequada para suportar o fluxo de veículos e minimizar problemas causados por chuvas.

Oliveira destacou o impacto positivo que a obra terá no dia a dia da população. “Estamos entregando uma requalificação completa, que vai muito além de um novo asfalto. As ruas estão recebendo drenagem adequada e infraestrutura que vai garantir durabilidade e qualidade. Essa é uma obra que melhora a mobilidade e também a qualidade de vida da comunidade da Vila Fátima”, afirmou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito reforçou que o plano de pavimentação representa um avanço importante para a região. “Estamos aplicando asfalto com maior vida útil para entregar ruas mais seguras, que tenham infraestrutura completa e que realmente atendam às necessidades dos moradores da Vila Fátima. Esse trabalho reflete o cuidado com a cidade e o respeito com quem vive no bairro. A requalificação das vias traz mais conforto e segurança para a população local”, garantiu o chefe do Poder Executivo municipal.