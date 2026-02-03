Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 03 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeitura segue plano de pavimentação na Vila Fátima com trabalho na rua Rinyasu Sugimura

Serviços que já garantiram novo asfalto na rua Nossa Senhora Aparecida chegarão à rua São Jorge nesta semana; ao todo, 14 vias do bairro serão contempladas até o meio do ano

03 fevereiro 2026 - 21h00Por De Suzano
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano segue avançando com o plano de pavimentação que está sendo executado no bairro Vila Fátima, no distrito de Palmeiras. Nesta segunda-feira (02/02), foi a vez da rua Rinyasu Sugimura receber a aplicação de asfalto, durante trabalho acompanhado pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

Para esta semana, ainda está programada a mesma atividade na rua São Jorge, que integrará o conjunto de vias a serem requalificadas no bairro. O projeto voltado à melhoria das condições de deslocamento da localidade já contemplou a rua Nossa Senhora Aparecida.

Além das três vias citadas, a administração municipal ainda prevê, para as próximas semanas e meses, ações que proporcionarão novo asfalto nas ruas Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis, São Marcos e São Paulo. A expectativa é de que o trabalho seja concluído até o meio deste ano.

O pacote de obras conta com um investimento superior a R$ 4,9 milhões, viabilizado com recursos federais conquistados durante a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. As intervenções estão sendo conduzidas pela Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. e Renov Pavimentação e Construções Ltda.

Além da aplicação da nova capa asfáltica, os serviços incluem melhorias no sistema de drenagem, guias e sarjetas. A ideia é assegurar infraestrutura adequada para suportar o fluxo de veículos e minimizar problemas causados por chuvas.

Oliveira destacou o impacto positivo que a obra terá no dia a dia da população. “Estamos entregando uma requalificação completa, que vai muito além de um novo asfalto. As ruas estão recebendo drenagem adequada e infraestrutura que vai garantir durabilidade e qualidade. Essa é uma obra que melhora a mobilidade e também a qualidade de vida da comunidade da Vila Fátima”, afirmou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito reforçou que o plano de pavimentação representa um avanço importante para a região. “Estamos aplicando asfalto com maior vida útil para entregar ruas mais seguras, que tenham infraestrutura completa e que realmente atendam às necessidades dos moradores da Vila Fátima. Esse trabalho reflete o cuidado com a cidade e o respeito com quem vive no bairro. A requalificação das vias traz mais conforto e segurança para a população local”, garantiu o chefe do Poder Executivo municipal.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Secretaria de Cultura divulga agenda do Carnaval 2026 em Suzano
Cidades

Secretaria de Cultura divulga agenda do Carnaval 2026 em Suzano

Inscrições para concorrer a 14 vagas da Univesp de Suzano já estão abertas
Cidades

Inscrições para concorrer a 14 vagas da Univesp de Suzano já estão abertas

Educação prepara cardápio específico para alunos que têm restrição alimentar
Cidades

Educação prepara cardápio específico para alunos que têm restrição alimentar

'Oficina Corporal' organiza rematrícula e novas inscrições em fevereiro
Cidades

'Oficina Corporal' organiza rematrícula e novas inscrições em fevereiro

Ação que reuniu mais de 40 artistas ao redor do mundo se torna livro
Cidades

Ação que reuniu mais de 40 artistas ao redor do mundo se torna livro

Suzano entrega 180 matrículas de unidades habitacionais para moradores do Jardim Panorama
Cidades

Suzano entrega 180 matrículas de unidades habitacionais para moradores do Jardim Panorama