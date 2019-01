Prefeitura vai adquirir novos veículos e máquinas para obras

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, assinou na manhã desta quinta-feira (10) um financiamento com a Caixa Econômica Federal para a aquisição de novos veículos e máquinas que serão destinados à Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.

O contrato com o banco vai disponibilizar R$ 3.995.469,40. Haverá ainda mais R$ 500 mil de contrapartida do município.

A assinatura do documento ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna e contou com as presenças do superintendente regional da Caixa da Penha, na capital, Edson Macena, e do gerente geral de uma das agências de Suzano, Rodrigo Lopes. Também participaram o vice-prefeito Walmir Pinto e o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa. Como próximo passo, será realizada a abertura do processo licitatório para a compra, com previsão de ser finalizado em cerca de dois meses.

De acordo com o prefeito, a atualização do maquinário e também dos caminhões vai garantir qualidade e maior velocidade nos canteiros de obras executadas pela Prefeitura de Suzano. “Além de conseguirmos intensificar os trabalhos de zeladoria da cidade, este investimento significa uma grande economia para o município, já que acabaremos com o aluguel dos veículos e das máquinas que é necessário atualmente”, destacou Ashiuchi.