Prefeitura vai intermediar contratação de 250 pessoas para o Suzano Shopping

O projeto ‘Suzano Mais Emprego’ vai intermediar a contratação de 250 pessoas que vão atuar no Suzano Shoppping. A abertura de novas vagas deve-se à expansão do centro comercial, anunciada na manhã desta sexta-feira (7), durante coletiva de imprensa. A expectativa é que a seleção tenha início em janeiro de 2019.

A solenidade contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi, e dos secretários municipais Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), André Loducca (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego) e Marcelo Prado (Comunicação Pública), bem como do assessor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), André Chiang; do superintendente do shopping, Ricardo Arcos; do diretor comercial, Djalma Pereira; e do coordenador de Marketing, Douglas Cassoli.

Na oportunidade, os presentes conheceram o projeto de expansão, que teve início em setembro deste ano e que compreende a criação de 27 novas lojas, gerando 250 vagas diretas de emprego. Das novas unidades, quatro já estão em fase de construção, sendo voltadas às áreas de saúde, entretenimento e bem-estar. “Nossa previsão é de concluir as intervenções no primeiro semestre do ano que vem. Com isso, nosso empreendimento passa a contar com 129 lojas”, informou o superintendente Ricardo Arcos.

Segundo Loducca, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego vai acompanhar, junto ao shopping, a chegada das novas empresas. “Vamos tratar individualmente com cada uma das 27 unidades que vão chegar e ver quais são os requisitos de contratação e suas necessidades. Em seguida, iremos abrir as vagas no ‘Suzano Mais Emprego’ e acolher os currículos. Por fim, entregaremos às lojas os perfis que melhor se encaixam com as vagas disponibilizadas para contratação”, detalhou o titular da pasta.

Para o chefe do Executivo, o shopping de Suzano é um espaço forte e que gera impactos diretos na cidade. “A sua expansão reflete positivamente na economia local. Tanto é que teremos 250 novos empregos para os suzanenses. No ano que vem, o ‘Suzano Mais Emprego’ já começa a receber os currículos para disponibilizar às empresas que vão se instalar por aqui. Agradeço a confiança depositada na prefeitura e desejo sucesso ao empreendimento”, concluiu Ashiuchi.