Prefeitura vai realizar vistorias no Largo da Feira

A Prefeitura de Suzano informou por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos que vai realizar vistorias no Largo da Feira para determinar quais providências poderão ser tomadas para melhorar a infraestrutura da região. Os moradores e comerciantes do local elogiam a segurança do local. É o caso do Antônio Lima, 60. Ele é morador da região há mais de 20 anos, e tem um comércio em frente ao Largo da Feira. Ele diz que em todos esses anos, nunca presenciou nenhum crime nas redondezas. "Nunca vi assalto, nunca vi nada aqui. E olha que eu trabalho aqui na frente e moro aqui há mais de 20 anos. É muito tranquilo aqui." Quem também se sente segura na região é Jéssica Teixeira, 23. Ela é proprietária de uma loja de roupas em um empreendimento ao lado do Largo.

"Nunca vi nenhum crime aqui, e olha que já estou aqui há um bom tempo. Até mesmo por ter uma delegacia aqui próximo, a gente se sente bem seguro. Muita gente vem no Largo para fazer exercício, ginástica. A rua é muito movimentada e bem iluminada a noite também. Quanto a questão da segurança não temos problemas."

Ricardo Miranda, 50, também não tem reclamações quanto à segurança. Ele mora na região há 10 anos e tem uma corretora de seguros próximo ao Largo da Feira. Segundo ele, nunca presenciou nenhum crime nas imediações. Já em relação à iluminação pública, ele diz que "é iluminado até demais." Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, "a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano mantém contato direto com a Polícia Militar e realiza operações conjuntas, tanto preventivas quanto ostensivas, visando diminuir os índices de criminalidade na cidade."

Além disso, a Secretaria informou que apóia as operações também por meio do compartilhamento de imagens que são obtidas pela Central da Segurança Integrada (CSI), e que as equipes especializadas da GCM ajudam a reduzir os índices criminais na cidade, como o Grupamento do Canil, a Patrulha Maria da Penha, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), e o Patrulhamento Comunitário.