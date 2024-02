Prefeituras aguardam orientação sobre vacina da dengue

As prefeituras das cidades do Alto Tietê ainda aguardam a orientação do Ministério da Saúde referente à vacinação da dengue. A região foi escolhida pelo Governo Federal para iniciar a imunização já em fevereiro.

Os municípios que responderam às perguntas do DS foram Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema e Biritiba Mirim.

A Prefeitura de Suzano afirmou que “ainda aguarda o informe técnico do Ministério da Saúde”. A previsão da Secretaria de Saúde da cidade é de que a vacinação tenha início na segunda quinzena de fevereiro, “com doses destinadas a um público específico”.

A administração tem a orientação de que apenas as pessoas que fizerem parte dos grupos indicados pelo Ministério da Saúde procurem a vacinação. Ainda não se sabe qual é o público e, por isso, não existe uma previsão de quantas pessoas devem ser vacinadas.

A Prefeitura de Mogi disse que a Secretaria Municipal de Saúde “aguarda informes técnicos, diretrizes e orientações oficiais do Governo do Estado sobre a imunização contra a dengue”.

Em Itaquá, a administração informou que ainda aguarda o envio das diretrizes, bem como das doses a serem aplicadas na cidade, por parte do governo estadual.

A Secretaria de Saúde de Ferraz contou que não recebeu os imunizantes e nem “as orientações dos órgãos competentes (GVEs)”, mas reforçou que o município “está preparado e aguardando as recomendações para iniciar o processo”.

A Prefeitura de Poá disse que integra o primeiro lote de vacinas que serão ofertadas pelo Ministério da Saúde. “No entanto, nem a esfera federal nem a estadual enviaram comunicado ainda informando sobre a previsão de entrega das vacinas e demais orientações. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o comunicado oficial dos órgãos responsáveis para realizar a campanha no município”, conta.

A Prefeitura de Guararema diz estar aguardando a “nota técnica e a liberação da vacina pelo Ministério da Saúde”. Por isso, a administração ainda não tem o número de doses e as datas previstas para o início da vacinação. “Além da vacinação, é fundamental que os moradores continuem adotando as medidas preventivas em casa, que consistem em não deixar água parada”, reforça.

A Secretaria de Saúde de Biritiba Mirim disse que está com grande expectativa e está aguardando informações do estado. “Sabe-se que irá receber, porém não se sabe quando. A Secretaria trabalha com orientações aos munícipes, com cartazes, posts nas redes sociais a fim de mostrar a importância da vacinação”, disse.

Na cidade, todas as vacinas rotineiras, seja para crianças ou adultos, foram centralizadas na Sala de Vacina do Centro de Especialidades – CSIII, de acordo com a administração. O espaço atende das 8 horas às 15h30 na Avenida Maria José de Siqueira Melo, 301, no Jardim Takebe.