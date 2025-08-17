Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeituras da região adotam medidas para manter finanças saudáveis

Em Suzano foi decretado o contingenciamento de gastos por conta da arrecadação ter ficado abaixo do esperado

17 agosto 2025 - 10h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Em Suzano foi decretado o contingenciamento de gastos por conta da arrecadação ter ficado abaixo do esperado Em Suzano foi decretado o contingenciamento de gastos por conta da arrecadação ter ficado abaixo do esperado - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

As prefeituras do Alto Tietê têm tomado medidas buscando manter as finanças saudáveis ao longo do ano de 2025. As informações são das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Guararema.

Em Suzano foi decretado o contingenciamento de gastos por conta da arrecadação ter ficado abaixo do esperado no primeiro semestre de 2025. Apesar disso, a administração ainda não consegue afirmar se a arrecadação será abaixo no ano todo, “pois a arrecadação depende de diversos fatores locais, regionais, nacionais e até internacionais”.

As principais medidas da Prefeitura, por meio da contenção de gastos, foram: redução em despesas de horas extras, suspensão de contratações e de pagamento de férias em dinheiro e contenção de novas despesas. Novas medidas estão em estudo em todos os setores da administração para redução dos gastos.

A Prefeitura de Mogi informou que as contas municipais estão em equilíbrio. Isso, de acordo com a administração, é resultado dos trabalhos de revisão de contratos e redução de despesas, que se iniciaram em janeiro e seguem até o momento.
Em Itaquá, a administração disse que a arrecadação no primeiro semestre teve uma variação positiva em relação ao ano anterior. A tendência, de acordo com a Prefeitura, é que o cenário se mantenha ao longo do exercício.

Apesar do momento positivo das finanças municipais, a Prefeitura de Itaquá disse que adota prudência nos processos de contratação com a finalidade de manter a saúde financeira para honrar os compromissos firmados.

“O município está sempre acompanhando o cenário para readequar suas estratégias. Como o cenário tende para uma variação positiva, no momento não há plano de contingências”, finalizou a administração de Itaquá.

Em Ferraz, a Prefeitura informou que as metas previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 estão sendo alcançadas. Além disso, a arrecadação tem crescido em relação ao exercício anterior.

No entanto, a Prefeitura disse que segue adotando um cenário de moderação nos gastos públicos, buscando sempre pelo equilíbrio e cumprimento das metas traçadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deste ano.

No momento, a administração não possui medidas a serem adotadas na limitação e contingenciamento de despesas, já que as metas fiscais estão niveladas conforme estabelecido pela LDO e LOA.

A Prefeitura de Guararema informou que continua sua arrecadação normalmente e não apresenta crise financeira nem necessidade de ações de contenção dos gastos municipais.

