Prefeituras do Alto Tietê reforçam ações para conter avanço da Covid-19 após região superar mil mortes

Dias após o Alto Tietê atingir a marca de mil mortes por Covid-19, prefeituras da região afirmam que mantiveram ações para combater a propagação da doença e evitar óbitos. Questionadas pela reportagem, secretarias de saúde informaram ao DS, os cuidados e reforços para conter novos casos e vítimas fatais nos municípios.

A Secretaria Municipal de Saúde de Suzano disse que todos os protocolos e medidas que já eram adotados pela cidade continuam sendo praticados de forma rigorosa. De acordo com o secretário da pasta, Luis Claudio Rocha Guillaumon, além da implantação do hospital de quarentena, restrição de atendimento presencial e fiscalização de medidas determinadas pelos decretos municipais, a telemedicina é um dos fatores mais importantes no combate a pandemia, uma vez que evita circulação de pacientes com suspeita da doença.

Em Mogi das Cruzes, a campanha educativa para manutenção de cuidados básicos foi reforçada, como o uso de máscara, higiene das mãos e isolamento social, além da aquisição de novos testes. Todos os casos são monitorados pela Vigilância em Saúde, inclusive pacientes devem manter isolamento em casa, com contatos permanentes para saber a evolução da doença.

Poá informou que tem realizado diversas ações no combate da pandemia, entre orientação e atendimento a pessoas em situação de rua, higienização de bairros, instalação do hospital de campanha, atendimento psicológico, triagem para acesso em unidades de saúde, compra de testes rápidos e outras medidas.

Quanto a Itaquá, a Prefeitura disse que segue todas as orientações e portarias do Governo do Estado para conter a doença, e que o controle tem sido realizado através de dados da Vigilância Epidemiológica e das notificações. Além disso, a cidade tem orientado os moradores no que concerne a etiqueta respiratória. Na cidade, a testagem foi ampliada para Unidades Básicas de Saúde.

Em Arujá os esforços se concentraram na detecção precoce de novos infectados, com o atendimento de sintomáticos nos postos de saúde. Em Ferraz de Vasconcelos, a Vigilância Epidemiológica informou que cumpriu o protocolo desde o surgimento dos primeiros casos da doença, com a notificação e o isolamento social. De acordo com as prefeituras consultadas para essa reportagem, todos os hospitais de campanha devem continuar funcionando, sem previsão para o encerramento de suas atividades, com exceção do equipamento em Suzano, previsto para fechar gradativamente até o final do mês e Mogi das Cruzes, com previsão para o dia 30 de setembro.