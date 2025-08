Prefeituras se aproximam de 1 milhão de seguidores em todas as redes sociais

As dez prefeituras da região estão próximas de atingir um milhão de seguidores nas redes sociais. Juntas já somam 869.722, que incluem Instagram, Facebook, YouTube, X (antigo Twitter), Threads, LinkedIn e Tik Tok. Mogi das Cruzes, Suzano e Guararema são as mais seguidas e ultrapassam os 100 mil seguidores.

Mogi se destaca com 244,5 mil seguidores; seguida por Suzano (149,4 mil); Guararema (122,5 mil); Itaquaquecetuba (82,3 mil); Ferraz de Vasconcelos (81,5 mil); Poá (65 mil); Arujá (51,9 mil); Santa Isabel (42 mil); Biritiba Mirim (24,8 mil); e Salesópolis (5,3 mil).

Por sua vez, as Câmaras Municipais da região somam 61,9 mil seguidores. Em destaque está Mogi (20,1 mil), seguida por Suzano (12,1 mil); Poá (7,6 mil), Itaquaquecetuba (6,9 mil); Santa Isabel (6,6 mil); Arujá (5,7 mil); Guararema (1,3 mil); Ferraz (1 mil); Biritiba (299); e Salesópolis (51).

Segundo o coordenador e professor do curso de Marketing na Universidade Unipiaget, Hércules Moreira, a comunicação institucional nas redes sociais é essencial para fortalecer a imagem da organização, criar confiança e aproximá-la dos munícipes.

“No Brasil, cerca de 70% dos internautas estão ativos em redes sociais e isso mostra o potencial gigantesco para construir reputação, aumentar a visibilidade e influenciar percepções. Por meio de uma comunicação clara e humanizada, as instituições transmitem seus valores, engajam a comunidade e previnem até possíveis crises de imagem, criando uma base sólida de confiança e diálogo contínuo”, esclareceu.

Somando os seguidores das dez prefeituras analisadas, o Instagram, com 402,5 mil, e Facebook, com 379 mil seguidores, representam 89,85% do número de audiência entre as redes sociais. O professor alerta que, para cada rede social, deve-se montar uma estratégia para que a comunicação seja efetiva.

“É fundamental entender o comportamento e as demandas do público em cada canal, personalizando a linguagem, os formatos e as mensagens para gerar mais envolvimento e relevância”, comentou. “A autenticidade e a escuta ativa são diferenciais importantes: hoje, o público deseja interação real, agilidade nas respostas e diálogo transparente”.

Além disso, Moreira destaca alguns cuidados importantes, como a clareza e transparência nas informações; escuta ativa e agilidade, respondendo dúvidas e demandas rapidamente; privacidade e ética, respeitando os limites dos cidadãos no ambiente digital; linguagem adequada, evitando termos técnicos excessivos; e atenção à acessibilidade, utilizando recursos que facilitem o acesso de pessoas com deficiência.

Para o secretário de Comunicação de Suzano, Paulo Pavione, a segunda cidade mais seguida da região, as redes sociais atuam no combate às fake News e garante informações oficiais e confiáveis. “As redes sociais da Prefeitura de Suzano desempenham papel fundamental para aproximar o poder público da população, promovendo uma comunicação direta, transparente e eficiente. Com quase 150 mil seguidores, esses canais são essenciais para divulgação de notícias relevantes, prestação de serviços públicos e fortalecimento do diálogo com a comunidade”, comentou.