Prematuro recebe alta após 83 dias na UTI do Hospital e Maternidade de Suzano

Uma história de força, fé e superação marcou mais uma vez o Hospital e Maternidade de Suzano (HMS). A vida do pequeno Arthur, que nasceu prematuro no dia 22 de julho, com apenas 30 semanas de gestação e pesando 1,9 quilo, é um exemplo da resiliência de quem veio ao mundo para lutar e, logo cedo, teve que enfrentar uma intensa batalha pela vida, conquistando sua vitória ao receber alta da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) em 13 de outubro.

Desde o nascimento, a luta de Arthur foi acompanhada de perto pela mãe, Naiane Santos, e por uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde que se dedicou integralmente aos cuidados do bebê. Por conta da prematuridade extrema, ele precisou de suporte respiratório e de monitoramento constante em seus primeiros dias de vida. A evolução, lenta e cheia de desafios, foi resultado de um trabalho técnico de excelência aliado a um cuidado humanizado que se tornou marca registrada do hospital, administrado pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) em parceria com a Prefeitura de Suzano.

“Cada bebê prematuro é um verdadeiro exemplo de luta, e Arthur personifica isso”, afirmou a enfermeira Daniela Falleiros, integrante da equipe neonatal, emocionada ao lembrar dos momentos em que o pequeno deu seus primeiros sinais de melhora. “A cada grama conquistada e a cada respiração independente, celebrávamos como uma grande vitória”.

Ao longo dos 83 dias de internação, Arthur superou etapas importantes de desenvolvimento: fortaleceu os pulmões, passou a se alimentar de forma natural e atingiu o peso ideal para deixar o hospital. A alta foi comemorada com alegria pelos profissionais da unidade e pela família, que pôde finalmente levá-lo para casa, iniciando um novo capítulo de amor e cuidados.

Para o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, histórias como a de Arthur reafirmam a importância dos investimentos contínuos em infraestrutura, equipamentos e capacitação das equipes. “A recuperação do Arthur é um reflexo do compromisso da gestão municipal com a saúde das nossas crianças. O Hospital e Maternidade de Suzano tem se consolidado como referência regional justamente porque une tecnologia, qualificação profissional e acolhimento humano”, destacou.

Ferreira também ressaltou que a unidade vem ampliando sua capacidade de atendimento e aprimorando os protocolos voltados ao cuidado materno-infantil. “Hoje, o município tem uma unidade preparada para lidar com casos complexos, oferecendo segurança tanto para as mães quanto para os recém-nascidos. A equipe é motivo de orgulho para todos nós”, completou.