Premiações no Portelão marcam fim das Olimpíadas dos Servidores

A Prefeitura de Suzano encerrou na última quinta-feira (21/12), no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, mais uma edição das Olimpíadas dos Servidores. Organizado pelas Secretarias Municipais de Administração e de Esportes e Lazer, o evento contou com 818 inscrições e participação de 600 atletas nas 16 modalidades praticadas, sendo algumas delas futebol de campo e de salão, natação, atletismo, voleibol, dama, pôquer e xadrez.

O ranking final ficou com a Secretaria de Educação como campeã, com 168 pontos, seguida da Saúde, com 114, e a Câmara Municipal, com 80 pontos conquistados. Durante quase dois meses, os servidores puderam competir e se integrar uns com os outros. Na última quinta, as atividades foram concluídas com as finais do futebol de salão (popularmente chamado de futsal) e do basquete. As equipes vencedoras foram premiadas com troféu e medalhas. Os demais colocados que não se classificaram também receberam medalhas pela participação.

“Toda a organização do evento foi eficiente e conseguiu fazer com que, mais uma vez, realizássemos uma ótima edição das Olimpíadas dos Servidores. Tivemos ótima adesã, com centenas de pessoas participando. É uma marca da gestão e esse interesse mostra que nossos servidores estão engajados em suas pastas. Parabenizo a todos, até os que não chegaram nas fases finais”, comemorou a secretária de Administração, Cíntia Lira.

“Tivemos um nível muito alto de competitividade, o que tem ocorrido nas nossas últimas Olimpíadas. Fico muito feliz pelo sucesso do evento. Além das disputas, os servidores puderam conhecer uns aos outros e integrar os novos. Amizades foram criadas durante as atividades. A prefeitura está mais unida ainda. Agradeço a todos os participantes e ao prefeito Rodrigo Ashiuchi, que prestigiou o torneio”, ressaltou o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou as secretarias participantes e enalteceu a vontade dos servidores em participar de mais uma edição do evento. “Muitas dessas pessoas poderiam estar em casa, com a família, mas preferiram participar das Olimpíadas, que foram organizadas com um trabalho árduo. São valorosos servidores que, certamente, estão escrevendo seus nomes na história da prefeitura e da nossa gestão. Parabéns a todos”, finalizou o chefe do Executivo.