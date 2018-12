Prêmio da Mega Sena da Virada movimenta lotéricas em Suzano

A Mega Sena da Virada deste ano está oferecendo um prêmio estimado em 250 milhões de reais. O valor milionário tem atraído centenas de apostadores suzanenses que sonham em ter uma vida melhor. As apostas poderão ser feitas nas casas lotéricas até as 16h do dia 31 de dezembro.

O sorteio vai acontecer às 20 horas no último dia do ano. Na esperada premiação, seis dezenas são sorteadas entre sessenta números. Segundo a Caixa, o jogador que realizar uma aposta simples de seis números, que custa R$ 3,50, terá uma chance em 50.063.860 de ganhar o prêmio principal.

A Caixa afirma que o apostador também pode fazer jogos com mais números ou entrar no bolão, aumentando suas chances de ganhar o prêmio. As filas para apostas nas principais casas lotéricas de Suzano estão grandes e a tendência é que elas aumentem conforme a proximidade do dia da premiação.

Um dos apostadores, Bruno Avelar, conta que não tem nenhuma estratégia para escolher os número e que já faz planos para gastar o prêmio. "Usaria o dinheiro para morar no exterior, sonho em viajar para vários países. Mas gastaria com cautela, não iria extrapolar nas compras" conta Bruno.

O vendedor Lucas Ribeiro, diz que caso ganhe o prêmio, irá ajudar sua família. "Além de ajudar os parentes, eu gostaria de comprar uma casa e fazer várias viagens" afirma o vendedor. Outros jogadores também afirmam que sonham em comprar a casa própria e realizar viagens para outros países.

Diferente dos outros concursos, o prêmio da Mega-Sena da Virada não é acumulativo. Ou seja, caso ninguém consiga acertar os seis números, o prêmio será dividido entre os jogadores que conseguiram acertar os cinco números, e assim sucessivamente.

O sorteio será transmitido ao vivo pela TV e internet. Uma novidade na premiação, é que neste ano, os jogadores também podem realizar as suas apostas para a Mega-Sena da Virada através do site oficial da loteria. Para fazer a aposta on-line o participante deverá comprovar ser maior de idade, possuir CPF e um cartão de crédito válido.