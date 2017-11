Preocupação com a febre amarela leva suzanenses aos postos de saúde da cidade

Preocupados com a febre amarela, os suzanenses estão procurando postos de saúde da cidade para se imunizarem contra a doença. Segundo eles, toda prevenção é importante, mesmo sabendo que o município não está na área de risco. Além disso, alguns dizem que procuram a imunização porque vão viajar para lugares distantes. A Secretaria de Saúde informou que até o momento não há caso de febre amarela registrado em Suzano.

Um dos que temem a doença é o motorista aposentado José Carlos Deodonno. Ele comentou que foi ao Centro de Saúde II (CS II) saber informações sobre a vacina já que vai visitar uma tia que mora próximo ao Horto Florestal, em São Paulo, onde recentemente foi encontrado um macaco com febre amarela. "Fiquei confuso com o que me passaram. Disseram que se eu precisar me vacinar, tenho que avisar 10 dias antes. Porém, se minha tia morrer, pois ela tem 92 anos, como vou ao velório dela lá na região da Capital, já que terei de esperar todo esse tempo. É uma doença grave e que precisa tomar cuidado".

A cuidadora de criança Cintia Rachid disse que também procurou saber sobre a imunização, mas que a disseram que não havia demanda. "Saúde hoje em dia é o mais importante de tudo. Aproveitei que estava no posto para perguntar e me falaram que não estavam vacinando. A população fica preocupada com os casos que observa na televisão. Principalmente nos parques de São Paulo. Vou ficar bem longe desses lugares", contou.

Já a aposentada Faraildes Angélica foi infectada pelo vírus da febre amarela quando era mais nova. "Todos devem ficar em alerta sim, pois é uma doença grave e que leva a morte. Na época quando peguei, tive muitos sintomas pesados, como queda de dente, arrepio da pele e até mesmo muita febre todos os dias. Aos suzanenses que irão viajar para lugares de risco da doença, passem no posto para se vacinar. Prevenção não custa nada", completou.

VACINAÇÃO

Procurada, a Secretaria de Saúde destacou que não há necessidade de vacinação preventiva. Porém, esclareceu que a imunização já é oferecida no CS II, localizado na Avenida Paulo Portela, 205, no Centro, e na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Palmeiras. A vacinação é feita de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 15h30. O telefone da unidade para informações é o 4748-4991.

A pasta afirmou que a imunização é indicada para quem vai viajar para áreas de risco. As doses em ambas as unidades de saúde é considerada suficiente para a demanda do município.