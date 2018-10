Preparativos eleitorais para 2º turno seguem ritmo tranquilo

O segundo turno das eleições gerais, para definir os cargos de governador do Estado e presidente da República, está agendado para o próximo domingo, dia 28 de outubro. O pleito deverá seguir as mesmas orientações do primeiro dia de votação, ocorrido em 7 de outubro.

Os dois cartórios eleitorais de Suzano, referentes às zonas eleitorais 181ª e 415ª, somam 674 urnas eletrônicas para seções e justificativas.

O juiz eleitoral da 181ª zona, Paulo Roberto Dallan, explicou que o número de urnas e mesários serão os mesmos do primeiro turno. Isso porque é utilizada uma urna por seção.

"O procedimento tende a ser menos complexo. A logística deve ser a mesma, similar à votação anterior". Na 181ª zona, estão previstas 364 urnas, incluindo seções e justificativa.

Já no cartório da 415ª zona, a chefe Izânia Alves do Nascimento informou que serão 310 urnas, sendo 296 para seções. "As orientações são as mesmas. É importante ressaltar que desta vez os votos serão apenas para governador e presidente. É indicado levar uma cola com os números dos candidatos. Esperamos que seja um processo mais tranquilo".

Conforme a convocação para o primeiro turno, novamente cerca de 3,1 mil pessoas deverão atuar nas votações do dia 28.

A saída das urnas eletrônicas dos cartórios também está prevista para a véspera, sábado, a partir das 13 horas, de onde partirão para as respectivas escolas.

A ação ocorre com o apoio da prefeitura, que dispõe de veículos para o transporte, sob escolta da PM ou de Guardas Civis Municipais (GCMs). No turno da noite, até a manhã de domingo, a guarda de segurança também estará presente junto às urnas.

Na manhã de domingo, dia do pleito, há a auditoria do material por sorteio, assim como ocorreu no primeiro turno. O objetivo é certificar a transparência no processo eleitoral brasileiro, por meio a impressão da zerésima.

Vale lembrar que o horário de votação nas escolas será das 8 às 17 horas do dia 28, oportunidade em que os eleitores definirão governador e presidente. Para o primeiro cargo, estão na disputa os candidatos João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB). Já para a presidência da República disputam Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL).