Preparativos para o Natal preveem praças decoradas, corais e eventos no Alto Tietê

A Prefeitura de Suzano informou que detalhes sobre as atividades de lazer e a decoração de espaços públicos referentes ao Natal ainda estão sendo definidos e em breve serão divulgados.

Em Guararema, a programação traz o tema 'Brilho que Reluz em Cada Olhar'.

O tradicional "Acender das Luzes" está marcado para o dia 5 de dezembro.

Além disso, o treinamento dos comerciantes para a programação Guararema Cidade Natal 2023 foi iniciado nesta semana, a partir da formação Empreendedor Mais Forte - Edição Cidade Natal, que traz workshops de 'Formação de Preço de Venda' e 'Contratos temporários e legislação municipal'.

Segundo a Prefeitura, durante todo o ano a Prefeitura de Guararema trabalha para a realização do Guararema Cidade Natal, seja na arrecadação de garrafas pet, na confecção de novos enfeites, na manutenção de enfeites já existentes, no planejamento da decoração de ambientes, elaboração da agenda cultural e definições de logística e estratégias.

Santa Isabel informou que terá programação para o Natal 2023. Os dados serão divulgados.

Poá lançou o Natal Solidário pelo Fundo Social de Solidariedade.

Com o tema “O sorriso de uma criança é a mais bela decoração de Natal”, o projeto conta com a parceria do supermercado Veran, que contribuirá com a doação de itens para 123 crianças atendidas pelo Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que haverá atrações especiais de Natal, que serão anunciadas em coletiva de imprensa, contemplando a programação festiva de dezembro.

As demais cidades também se preparam com decorações e iluminação especial.

As cidades do Alto Tietê se preparam para uma extensa programação de Natal que prevê decoração em praças, iluminação especial, shows musicais, chegada do Papai Noel e apresentação de corais.