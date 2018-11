Presidente da Acoris defende Rodoanel na Chácara Sete Cruzes

O programa DS Entrevista recebeu nesta quarta-feira (21) o presidente da Associação de Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), Ademilson Bernardes, e o diretor da entidade, Roberto Saito. A dupla repercutiu sobre os principais assuntos da cidade que envolvem a comunidade de corretores, entre eles a eventual mudança do projeto de fixação da alça de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21).

Para o presidente, embora a associação conte com ideias plurais e divergentes, a melhor escolha em sua concepção seria manter o projeto na região Chácara Sete Cruzes.

A viabilidade do projeto Via Mar, que ligaria Suzano a Santos, também foi comentada durante a participação.

De acordo com Bernardes, a atual defesa pelo acesso ao Rodoanel fixado na Estrada dos Fernandes se dá pela perda de êxito da indústria em Suzano, ligada à questão viária.

"Eu acredito que a gente pode criar oportunidade para logística e empresas de baixo impacto (ambiental, na área). A alça na SP-66 (Avenida Major Pinheiro Fróes) já se inviabilizaria pela malha viária atual. Alguma coisa vai ter que ser mexida, se não agora, mais para frente", disse ao relembrar as desapropriações que obra na SP-66 propõe.

Saito ainda sustenta que os trabalhos na Chácara Sete Cruzes são pontuados, inclusive, no mais recente Plano Diretor da cidade.

"O plano fez um olhar de proteção para a região. A gente se preocupou com a preservação". O diretor da entidade também aponta que a eventual modernização da área, com empresas que respeitem critérios da legislação ambiental, tende a inibir ocupações desordenadas recorrentes em área rural. "É uma questão que envolve também o Estado, porque a alça vai beneficiar outras cidades. O acesso na SP-66 vai estrangular uma malha viária já definida", opinou.

Apesar do parecer, os representantes da associação reafirmaram que estão abertos a novos diálogos com demais partes para desenvolver estudos que justifiquem mudança no projeto. "A gente contribui de forma técnica. Dentro da Acoris, não tem um consenso para dizer se é a favor ou não. Em minha opinião, como presidente, à nossa profissão seria melhor na Chácara Sete Cruzes", concluiu Bernardes.

Projeto Via Mar

O projeto Via Mar, que ligaria Suzano a Santos, também foi comentado pelos convidados que apontaram as benesses que a iniciativa traria. "Seria um acesso ao porto de Santos em 45 minutos, em linha reta. Mas é um projeto faraônico, com uma grande logística de túneis e tecnologia avançada. Acredito que as negociações não evoluíram, mas em minha opinião seria um marco porque estamos muito bem localizados".