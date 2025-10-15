Presidente da Câmara de Suzano participa do lançamento da Feira do Empreendedor 2025

O presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama (PL), participou na manhã desta quarta-feira (15) do lançamento da Feira do Empreendedor 2025, realizado no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo.

Reconhecida como o maior evento de empreendedorismo da América Latina, a feira reúne, em um só espaço, oportunidades de negócios, inovação e capacitação para empreendedores de todo o Brasil.

Takayama destacou a presença do prefeito Pedro Ishi (PL) e do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, reforçando a parceria em prol de novas oportunidades para o crescimento econômico e social de Suzano.

“A participação nesse evento é fundamental para reafirmarmos o papel do empreendedorismo como motor do desenvolvimento, não apenas em Suzano, mas em todo o Estado de São Paulo”, afirmou o presidente do Legislativo.

O parlamentar também cumprimentou os prefeitos e representantes dos municípios do Alto Tietê presentes no encontro, ressaltando a união regional em torno da promoção do empreendedorismo e do fortalecimento do desenvolvimento local.