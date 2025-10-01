Presidente da Câmara de Suzano participa do lançamento do Plano Verão da EDP São Paulo

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), participou na manhã de hoje (1º) do lançamento do Plano Verão 2025-2026 da EDP São Paulo, em São José dos Campos. Também estiveram presentes o prefeito suzanense, Pedro Ishi (PL), o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos; Samuel de Oliveira; o diretor da Defesa Civil do município, Antônio Wenzler; e o assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki.

Pela EDP, estavam o presidente Dyogenes Rosi; a analista de Poder Público do Alto Tietê; Renata Faedda; o gestor executivo do Alto Tietê, Benedito Roberto; o gestor operacional de Poder Público do Alto Tietê, Thiago Lafalce; e o analista de Poder Público do Alto Tietê, Moacir Júnior.

No encontro, participaram representantes de 28 cidades atendidas pela EDP São Paulo, como Caraguatatuba, Salesópolis, São Sebastião, Guararema e Monteiro Lobato. Elas somam uma população de 5,1 milhões de pessoas.

A concessionária de energia informou que, quando há eventos climáticos, é criada uma “sala de crise” interna para coordenar as atividades. A empresa revelou que realizou 75 mutirões de manutenção e que os trabalhos são integrados com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e serviços de saneamento para solucionar os problemas gerados pelas chuvas. Após esses eventos, são feitas avaliações em busca de melhorias.

“É muito importante que nós, que representamos a população, estejamos sempre informados e atualizados quanto aos serviços da EDP. O Plano Verão é muito importante para a manutenção de contingências que podem acontecer nesse período. Cobramos quando deve ser cobrado, pois esse é o nosso papel”, afirmou Artur Takayama.

“Nós sabemos da dificuldade dos municípios. A prevenção faz toda diferença. Ter uma parceira como a EDP em momentos de crise é de muita importância”, completou o prefeito Pedro Ishi.