Presidente da Câmara de Suzano se reúne com Marcos Damasio e Pedro Ishi

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), se reuniu agora à tarde (6) com o deputado estadual Marcos Damasio (PL) no gabinete do prefeito, Pedro Ishi (PL). A reunião aconteceu para oficializar os R$ 4 milhões em emendas impositivas enviadas pelo deputado para Suzano por solicitação do vereador.

Segundo o deputado, as emendas foram cadastradas na semana passada. “Agora é oficial”, garantiu Damasio. Dos R$ 4 milhões, R$ 1,5 milhão será investido na saúde suzanense e R$ 2,5 serão utilizados para obras de infraestrutura nas ruas Euclides Damiani e Carlos Molteni, na Vila Amorim.

Damasio afirmou que Suzano está na lista de prioridades do seu mandato e disse que isso é resultado da parceria firmada com Takayama. “Suzano está no meu radar. Já me sinto em casa aqui e vou trabalhar ainda mais para ajudar a cidade”, disse.

Takayama agradeceu o apoio dos últimos anos e aproveitou a reunião para solicitar mais emendas para a cidade. “Começamos o ano muito bem com o envio destes R$ 4 milhões”, falou. “Agora já vou começar a pedir mais emendas para o deputado para o segundo semestre deste ano”, afirmou.

Emendas

No ano passado, Damasio enviou emendas que garantiram o recapeamento asfáltico de ruas do bairro Vila Figueira, Chácara Ceres e Nova Suzano, além de uma nova creche-escola que será construída na Vila Urupês, cujo convênio foi assinado em julho.

Ainda em 2024, Takayama também solicitou ao deputado uma emenda no valor de R$ 300 mil para ampliação do Projeto Musicalização nas escolas municipais de Suzano e outra para a manutenção e ampliação do Projeto Futebol de Cegos do Instituto Nova Visão.