Presidente da Câmara de Suzano visita Consulado do Japão e entrega convite para sessão solene

Na manhã de hoje (22), o presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), realizou uma visita oficial ao cônsul-geral do Japão, Shimizu Toru. No encontro, o parlamentar entregou o convite da sessão solene que comemorará os 117 anos da Imigração Japonesa no Brasil, que acontecerá no dia 27 de junho, no Legislativo.

Participaram da visita oficial a vice-cônsul, Yuka Nogami; o presidente da Aceas Nikkey, Carlos Hiraoka; o diretor cultural da Aceas Nikkey, Yuji Yamagami; e o comendador condecorado com a Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro e Prata e ex-vereador de Suzano, Luiz Higashi.

Durante o encontro, Takayama entregou pessoalmente o convite oficial para a comemoração da Imigração Japonesa em Suzano, evento tradicional que celebra a contribuição da comunidade japonesa para a cidade e para o Brasil.

O cônsul-geral Shimizu Toru confirmou presença no evento e agradeceu o convite. “Fiquei muito honrado com a receptividade e ainda mais feliz com a confirmação da presença do cônsul. Isso mostra o carinho que existe entre o povo japonês e a cidade de Suzano”, destacou Takayama.

Takayama reforçou o compromisso do Legislativo suzanense em fortalecer os laços culturais e educacionais entre o Brasil e o Japão, por meio do diálogo e da valorização da história dos imigrantes.