Presidente do Condemat+ apresenta avanços, serviços compartilhados e resultados do consórcio

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) teve participação de destaque no segundo dia do 68º Congresso da Associação Paulista de Municípios (APM), realizado na capital paulista nesta terça-feira (7). Durante a programação, o presidente do consórcio e prefeito de Arujá, Luis Camargo, integrou o painel “Consórcios: Governança, Rateio e Operação de Serviços”, contribuindo com reflexões sobre o fortalecimento da gestão regionalizada.

Em sua fala, o presidente apresentou as principais vantagens do modelo consorciado, destacando a otimização de recursos públicos, a eficiência das compras compartilhadas e a ampliação da capacidade de investimento dos municípios. Também ressaltou os serviços regionalizados desenvolvidos pelo Condemat+, que promovem mais integração entre as cidades e garantem ganhos concretos em áreas estratégicas como saúde, segurança e desenvolvimento econômico.

Luis Camargo ainda enfatizou as conquistas alcançadas pelo grupo nos últimos anos, reforçando o papel do consórcio como referência em governança intermunicipal e articulação institucional no Estado de São Paulo. O painel contou também com a presença de importantes lideranças municipalistas, como Ruy Fávaro, diretor da APM; Carlos Teixeira, prefeito de Pedregulho e representante do COMAM; Rose Francé, presidente da Apacon; e Guto Volpi, presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

Além da participação no debate, o Condemat+ conta com estande próprio no evento, onde recebe gestores públicos e visitantes para apresentar as potencialidades dos municípios consorciados e fortalecer conexões institucionais. Entre os visitantes desta terça-feira estiveram a secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Juliana Cardos, e o ex-secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab.

As cidades de Igaratá, Mairiporã e Santa Isabel também marcam presença com estandes próprios, enquanto as estâncias turísticas de Guararema e Salesópolis participam da área dedicada ao turismo, evidenciando a diversidade e vocação regional. O congresso segue até esta quarta-feira (08/04).

“Estar presente em um espaço como o Congresso da APM é essencial para trocar experiências, fortalecer parcerias e mostrar, na prática, como o trabalho conjunto entre municípios gera resultados concretos. Seguimos comprometidos em ampliar ações regionais e contribuir cada vez mais com o desenvolvimento das nossas cidades. Agradeço o convite, em nome do presidente da APM, Fred Guidoni”, destacou Luis Camargo.