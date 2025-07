Presidente do Crea/SP vem a Suzano e renova acordo de cooperação técnica

A Prefeitura de Suzano e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea/SP) renovaram nesta segunda-feira (28/07), no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, o acordo de cooperação técnica que garante a continuidade do trabalho em conjunto entre as partes para as atividades referentes à fiscalização de obras no município.

Nesta oportunidade, o prefeito Pedro Ishi e a presidente do órgão de classe, Ligia Mackey, assinaram o documento que reforça a troca de experiências e informações entre as partes para pesquisa, capacitação e tecnologia. O anúncio foi feito durante o evento “Café com a presidente: um bate-papo sobre o sistema e valorização profissional em Suzano, em parceria com a prefeitura”.

Para celebrar essa conquista, que reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação dos serviços relacionados à construção civil, também marcaram presença no encontro o vice-prefeito Said Raful; o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, acompanhado dos diretores Eliene Coelho e Ricardo Lu; e o presidente da Câmara, Artur Takayama.

O acordo tem como um dos seus principais objetivos evitar ocorrências infratoras à legislação vigente por parte dos profissionais responsáveis pelas obras que são realizadas no município. Por isso, tanto a prefeitura quanto o órgão de classe seguirão realizando ações integradas para controle e fiscalização de todas as intervenções que são feitas neste âmbito, cobrando as informações e os documentos que se fizerem necessários.

Assim, também seguirão sendo ofertadas, por ambas as partes, as orientações regulares sobre novas normas de fiscalização, para que todos os profissionais credenciados possam estar atualizados quanto às regras em vigência no município. Assim, garante-se um trabalho de prevenção quanto a eventuais ocorrências de irregularidades, proporcionando a segurança de todos que estão envolvidos nas obras. O presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (Aeaas), Eduardo Habu, destacou que o apoio do Crea/SP tem proporcionado avanços no setor.