Presidente do Fundo Social solicita apoio ao governo federal para criação do Complexo da Família

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, se reuniu na tarde desta quarta-feira (10) com a secretária nacional da Família, Angela Vidal Gandra Martins, em Brasília, para solicitar apoio na criação do Complexo da Família na cidade. O espaço tem o objetivo de acolher suzanenses e oferecer atividades, palestras e projetos voltados à interação de pais e filhos.

O local, que deverá ser construído no prédio que abrigava o antigo Restaurante Popular (rua Dr. Felício de Camargo 536 – Centro), contará com salas, espaços de co-working e teatro formato arena. “A ideia é que haja pelo menos cinco ambientes que receberão diferentes grupos para discussão e interação, para que possam conversar e ajudar uns aos outros”, explicou Larissa.

O maior polo será o da Família, onde pais e filhos poderão participar de atividades, dinâmicas e jogos interativos. As demais salas serão destinadas à Juventude, à Mulher e à Diversidade. “A ideia é que, semanalmente, o complexo possa ter palestras e workshops dos mais variados temas”, completou a primeira-dama.

Segundo a secretária nacional da Família, o projeto apresentado por Suzano segue as mesmas diretrizes seguidas pelo governo federal e que, certamente, a pasta deverá auxiliar na criação do complexo. “Ficamos felizes com a vinda da Larissa, representando a cidade de Suzano. Vamos estudar e viabilizar a melhor forma de ajudarmos na criação deste importante complexo. Queremos firmar uma grande parceria para auxiliar as famílias a terem novos ambientes saudáveis”, afirmou Angela.

O encontro também contou com a participação do diretor de Desafios Sociais no Âmbito Familiar, Marcel Simões, e da coordenadora de Enfrentamento de Vícios e Impactos Negativos do Uso Moderado de Novas Tecnologias, Letícia Araújo. Na oportunidade, ambos disseram que estarão debruçados no projeto. “Queremos dar suporte e início à criação e desenvolvimento do complexo. Assim que concluído em Suzano, vamos querer expandir para todo o País”, afirmou Simões.

Larissa, por sua vez, colocou a prefeitura à disposição para outros projetos, como a participação em ações de prevenção ao suicídio e ao bullying, e para futuras parcerias com foco na conquista do selo da Família – ainda em desenvolvimento pelo governo federal. “Em nome do prefeito Rodrigo Ashiuchi, vim pedir apoio para um projeto tão importante e que vai ajudar centenas de famílias. No local, vamos ter ainda salas da Juventude, da Diversidade e da Mulher. Tudo com o objetivo de promover mais políticas públicas e qualidade de vida às famílias de nossa Cidade das Flores”, concluiu.