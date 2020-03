O presidente do Diretório do PSDB de Suzano, Isaías Martins da Silva, foi morto no final da manhã deste sábado (21) após ser baleado. As primeiras informações são de que ele saía de um condomínio no Jardim Varan - onde morava.

A polícia iniciou as investigações do caso. Isaías vinha sendo um dos organizadores do partido tucano na preparação das eleições deste ano. Ele também era coordenador do Movimento Pró-Moradia de Suzano.