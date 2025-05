Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Suzano, Cláudio Matsuda morre após cirurgia

Morreu nesta sexta-feira (30) o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano, Cláudio Matsuda dos Santos, o Claudinho. Ele é filho de Cláudio Aparecido dos Santos, o Ted, que também foi presidente do sindicato.

Segundo informou a Federação dos Sindicatos dos Servidores Municipais do Estado de São Paulo, Claudinho morreu após complicações cirúrgicas.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), lamentou a morte do sindicalista: "Um homem que sempre trabalhou com dedicação em defesa dos direitos dos servidores e do bem coletivo".

"Em nome de seu pai, Cláudio Aparecido dos Santos, o Ted, e de todos os amigos e familiares, deixo registrada nossa solidariedade neste momento de dor. Que Deus conforte o coração de todos", disse o prefeito.

O ex-prefeito de Suzano e atual secretário de Meio Ambiente da Capital, Rodrigo Ashiuchi, também lamentou o falecimento de Claudinho e relembrou a relação que tinha enquanto era prefeito da cidade.

"Durante minha gestão, tive a honra de dialogar com Cláudio e testemunhar sua luta firme e respeito com a administração pública. Deixo aqui meus sentimentos a toda família, especialmente ao seu pai, Cláudio Aparecido dos Santos, o Ted, e aos inúmeros amigos que hoje lamentam essa perda. Que Deus o receba em luz!", disse.