Presidente estadual do PSDB rebate críticas de Luiz Marinho

O presidente estadual do PSDB, deputado Pedro Tobias, rebateu nesta sexta-feira (2), por meio de carta, o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho. O petista esteve no DS, no último dia 27 de fevereiro, e fez críticas à administração tucana.

De acordo com Tobias, sobre às críticas feitas aos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a empresa investe para melhorar todo o transporte ferroviário na região do Alto Tietê. “Houve a reconstrução das estações Ferraz de Vasconcelos e Suzano e a modernização das estações Poá e Calmon Viana”. Ele também afirmou que na linha 11-Coral não existe "gargalo" no terminal da Estação da Luz, como criticou Marinho. “A estação terminal do Expresso Leste será transferida para Suzano, que tem capacidade operacional maior para atender os passageiros que utilizam a estação Guaianases. Quanto à definição sobre o transporte de cargas nas vias da CPTM, ela depende do governo federal, responsável pela implantação do ferroanel. Na região de Suzano, porém, já existe via segregada para trens de carga”.

O presidente do PSDB também rebateu críticas sobre o rodoanel. “Por sua própria natureza, o Rodoanel Mário Covas foi projetado para ser uma rodovia fechada, com poucos acessos. Porém, levando em consideração o interesse público de Suzano, a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) está em tratativas com a concessionária SPMar para viabilizar a obra de acesso ao município acesso, que não está prevista em contrato”.

Sobre a área de educação, o tucano afirmou que nenhum Estado do País investe tanto em educação como São Paulo, 30% da arrecadação. “As escolas estaduais de São Paulo conquistaram o 1º lugar no ranking nacional que mede a qualidade dos três níveis do ensino básico (Ideb, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Entre 2011 e 2017, mais de 96 mil professores e agentes escolares foram contratados em todo o Estado. Em 2017, foi concedido reajuste de 7% ao piso salarial de mais de 200 mil docentes e aposentados. Em 2018, mais de R$ 30,7 bilhões serão investidos na rede de educação estadual”.