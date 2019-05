Presos do CDP de Suzano recebem mutirão de serviços

Os presos do Centro de Detenção Provisória de Suzano receberam um mutirão de serviços durante a 3ª edição da Jornada de Cidadania e Empregabilidade. A ação, ocorrida na quarta-feira, dia 8 de maio, é uma iniciativa da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), por meio da Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral (Corevali) e da Coordenadoria e Reintegração Social e Cidadania (CRSC).

Com parcerias com entidades da sociedade civil, a Jornada oferece atendimentos aos reeducandos nas áreas da saúde, da justiça e dos direitos e deveres do cidadão. O objetivo é garantir que os detentos tenham subsídios para a retomada da vida em liberdade.

No cronograma de atividades, os presos participaram de palestras sobre tuberculose, promovida pelo Ambulatório de Tuberculose de Suzano, e sobre reintegração social com a equipe do Centro de Apoio ao Egresso e Família (CAEF). A Igreja Universal do Reino de Deus fará cortes de cabelo nos presos e trará um dentista convidado para atendimento odontológico aos internos.

A equipe de saúde da unidade prisional, que participa da campanha de vacinação contra a H1N1, irá oferecer o medicamento aos detentos, com apoio das turmas de enfermagem da Escola Lopes e do Colégio Técnico São Francisco. A Prefeitura Municipal de Suzano participa da ação com reforço médico para os testes rápidos para a detecção de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), aferição da pressão arterial, verificação do índice de glicemia e eletrocardiograma.

Durante o evento, os detentos tiveram a oportunidade de consultar o andamento de seus processos com a equipe da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, assim como regularizar seus documentos pessoais - na edição do ano passado, foram solicitadas 268 certidões (de nascimento, casamento, divórcio ou óbito) e expedidas 37 carteiras de identidade. A abertura oficial da Jornada foi às 9h e as atividades se encerraram às 16 horas.