Previsão é de chuvas até domingo com riscos de alagamentos, alerta Climatempo

Os próximos dias devem ser de chuva entre moderada e forte, com riscos de alagamentos e deslizamentos, em Suzano. O clima volta a ficar mais firme no sábado, contudo, a previsão é que ocorra pancadas isoladas no Alto Tietê. As informações estão disponíveis no portal do Climatempo, agência de meteorologia.

Os suzanenses encararam a chuva desde a madrugada de ontem. Ao longo do dia, o clima se manteve instável e, em pouquíssimos horários, a água cessou.

A Climatempo disse que, com a chuva estendendo por um período maior que uma hora, não era descartado a possibilidade do risco de deslizamentos de terra.

Daniel Orlandi é meteorologista da Climatempo. Segundo ele, a chuva que cai no Alto Tietê, Vale do Paraíba, Grande São Paulo e Litoral é provocada por áreas de instabilidade associadas a presença de fortes correntes de ventos em médio e grandes níveis da atmosfera. “Os ventos úmidos que sopram do mar espalharam nuvens carregadas ontem à tarde”, disse.

O especialista falou que hoje a previsão é que, na Grande São Paulo, o sol apareça em alguns períodos, mas sempre junto de muitas nuvens e chuva.

“Na sexta-feira (8), o sol aparece mais forte e a temperatura entra em elevação. O fim de semana será com sol e pancadas isoladas”, disse.

Para se ter ideia, desde a madrugada, a cidade recebeu o equivalente a 60 milímetros de água decorrente às chuvas. O município conta com quatro estações de monitoramento: no Rio Tietê (região Norte), Palmeiras, Raffo e Centro. A área em que choveu mais foi no Raffo e a que recebeu menos água foi a do Rio Tietê. As informações são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN).

O clima deve continuar instável e com pancadas de chuva até a próxima semana em Suzano. A previsão é que só melhore na quinta-feira, dia 14. A cidade deverá ter algumas nuvens, com temperaturas variando entre 14 e 22°. O sol só deve voltar na sexta-feira. A máxima prevista será de 23°. Contudo, o suzanense terá, mais uma vez, um final de semana chuvoso. Inclusive, no litoral, a previsão é que essas semanas seja de chuva intensa.