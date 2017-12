Previsões mostram início de grandes projetos, diz Roseli T

As previsões para 2018 são, em sua maioria, positivas. Grandes projetos - obras - no Alto Tietê vão se iniciar e terminar, afirma a taróloga e terapeuta holística Roseli Pereira de Souza, a Roseli T.

Pela previsão dela, os governos estaduais e federais vão valorizar a região. Assim, a taróloga antecipou que as dez cidades locais terão 70% de melhoria. Em Suzano, as cartas apontaram mais trabalhos no transporte, saúde e principalmente na educação no próximo ano.

Segundo Roseli T, o Alto Tietê será bem cotado para receber recursos e iniciar ou finalizar obras de grande importância para a população. Além disso, destacou que a oportunidade de emprego estará na região em 2018. "No modo geral, as cartas mostram que grandes projetos para a região, como obras, terão apoio do pessoal de fora (governos Estadual e Federal) para terminar ou começar", contou.

Porém, será preciso tomar cuidado. O motivo é que 2018 será o ano de Xangô, que é o Orixá da justiça. Isso significa que ele é justo e se o município vem plantando o bem , colherá coisas boas no próximo ano. Mas, essa justiça pode ser também cruel caso não tenha feito melhorias.

A taróloga ressaltou que até o mês sete (julho) tudo dará certo. "Se tudo aquilo que realizou foi correto, virá saldo positivo. Se causou mentira ou lesionou vai vir cobrança e pesada", comentou.

Em relação às previsões de Suzano, a taróloga ressaltou que o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) terá que ter jogo de cintura, paciência e calma para conseguir aliados para trazer melhorias a cidade. Ela explicou que por 2018 ser um numeral 11, o que representa a força do trabalho na carta. Ele fará parcerias, mas deverá ter cautela para saber escolher as certas.

Segundo ela, o prefeito terá de trabalhar mais o transporte dentro da cidade, a área da saúde e principalmente a educação. "Algumas coisas nessas áreas estão largadas e soltas".

Sobre o esporte suzanense, que sempre foi destaque, Roseli T disse que estará adormecido. “Está na hora de acordar esse pessoal”.

Na cultura, ela disse que o secretário Geraldo Garippo tem grandes ideias. “Muitas coisas boas ele quer e pretende fazer, mas realmente a administração precisa liberar”.

Sobre as obras, a taróloga comentou que o governo deverá tomar cuidado para não gastar mais do que deve em alguns projetos. Isso porque outros trabalhos correm risco de ficarem parados e não serem finalizados até o final do mandato. "Alguma coisa não estará bem. Devem rever contratos, as parcerias dentro dos gastos, para que diminuía esses preços para sobrar para outras obras. Isso porque se terminar o mandato pode ter obras paradas. Suzano precisa buscar fontes para continuar os trabalhos nessa área", completou.