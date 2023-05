Primeira-dama acompanha plantio de projeto municipal

A gestora do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, esteve na praça São Paulo, no bairro Cidade Edson, para acompanhar o plantio da segunda árvore do projeto “Nasce uma Criança, Plante uma Árvore”, na manhã desta terça-feira (23/05). A homenageada em questão foi a bebê Mirella Luiza Gonçalves da Silva Sanchez, de dois meses de idade.

Acompanhada do idealizador do projeto, o vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt, Larissa recebeu a família, representada pelo pai Angelo Beserra da Silva, de 23 anos, e pela mãe Caroline Regina Gonçalves dos Santos, de 26, para realizar o plantio de um exemplar de manacá da serra nas imediações da Paróquia Bom Pastor, localizada no centro da praça. O momento também foi marcado pela entrega do certificado “Criança Amiga da Natureza”, em reconhecimento pelo ato.

Mirella nasceu na manhã do dia 4 de março e, desde então, alegra a vida do jovem casal. Segundo eles, realizar o plantio na praça em questão foi um desejo para que eles e a filha sempre pudessem ver a homenagem.

De acordo com Márcio Malt, a iniciativa representa a importância do estímulo à preservação ambiental desde a infância. A primeira-dama explica que para participar do projeto, é preciso que haja o requerimento da muda junto ao Viveiro Municipal em até 90 dias após a data de nascimento da criança. “Assim como aconteceu com esta linda família, a árvore será plantada em um local escolhido pelos responsáveis, preferencialmente em uma área urbana pública, sendo uma ação inteiramente feita em conformidade com a legislação”, comentou Larissa.