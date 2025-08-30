Primeira-dama e secretários prestigiam evento de renovação do Cravi em Suzano

O Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi) de Suzano deu início a uma nova etapa de atuação nesta sexta-feira (29/08) durante evento de renovação que reuniu autoridades, profissionais da rede de atendimento e representantes da sociedade civil.

A cerimônia, ocorrida no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, contou com a participação da primeira-dama Débora Raffoul Ishi e de secretários municipais, e serviu para reforçar a parceria com o Governo do Estado e o trabalho promovido pelo equipamento, que tem como missão oferecer acolhimento, orientação e suporte psicológico, social e jurídico a vítimas de violência e a seus familiares.

A unidade de Suzano funciona por meio de parceria entre a prefeitura e a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo e está sob a gestão da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae). A unidade se consolidou como uma referência essencial para a cidade e para todo o Alto Tietê e tem fortalecido a rede de proteção, garantindo não apenas atendimento emergencial, mas também acompanhamento contínuo, fundamental para que as vítimas possam reconstruir seus projetos de vida.

A gestora da Aamae, Silvia Rangel, entidade parceira que colabora diretamente na manutenção e execução dos serviços, ressaltou a importância da integração entre governo e sociedade civil. “O trabalho do Cravi só é possível graças à união de esforços. A Aamae tem muito orgulho em contribuir com essa missão de transformar vidas. O atendimento oferecido aqui vai além da escuta, ele resgata a autoestima, a confiança e a esperança das pessoas. É gratificante participar desse momento de renovação, que reforça o compromisso de continuar cuidando de cada vítima com respeito e empatia”, disse.

A unidade funciona desde novembro de 2019 e se tornou referência no acolhimento de vítimas diretas e indiretas de crimes contra a vida, oferecendo apoio psicológico, social e jurídico de forma gratuita. O serviço já realizou mais de 5 mil atendimentos entre 2019 e 2024.

O Cravi surgiu após a atuação do Estado junto à Escola Estadual Professor Raul Brasil, quando foi firmado um convênio que garantiu a instalação de um núcleo permanente no município. Desde então, ele funciona no subsolo do Paço Municipal, em espaço cedido pela prefeitura, que também disponibilizou infraestrutura para seu pleno funcionamento.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, lembrou que a cidade tem ampliado os investimentos na proteção social, e a parceria com o Cravi reforça esse movimento. “Suzano tem priorizado a construção de uma rede cada vez mais sólida e humanizada. O Cravi cumpre um papel central nesse processo, porque oferece um atendimento qualificado e interdisciplinar. A renovação do serviço representa um avanço para nossa população, em especial para as pessoas que vivem situações de vulnerabilidade e sofrem com os impactos da violência”, declarou.

Já a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi destacou a relevância da renovação do espaço para a cidade. “Esse trabalho é fundamental para que possamos acolher com dignidade quem mais precisa. O Cravi simboliza a esperança de que a violência não será um ponto final na vida das vítimas, mas sim o início de uma nova caminhada, com apoio psicológico, social e jurídico. Estar aqui hoje é reafirmar o compromisso de Suzano com o cuidado humano”, afirmou.

Também participaram do evento os secretários municipais André Chiang (Meio Ambiente), Cíntia Lira (Administração), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico); o presidente da Câmara, Artur Takayama; os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; André Dias Dourado; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; e Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; a coordenadora geral dos Cravis, Luane Natalle, e a coordenadora do Cravi Suzano, Alessandra Roberta.

Funcionamento

O Cravi de Suzano utiliza as salas 14 e 15 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, em um espaço especialmente destinado para garantir conforto e privacidade no atendimento, que ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A unidade também oferece atendimento on-line via e-mail (cravisuzano@justica.sp.gov.br) e por telefone (11) 4745-2180.

A equipe é formada por três psicólogos, uma assistente social, uma coordenadora, uma advogada e um profissional administrativo, que atuam de forma integrada para oferecer suporte completo às vítimas e seus familiares, unindo acolhimento emocional, orientação social e acompanhamento jurídico.