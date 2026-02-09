Primeira-dama Flavia Souza recebe Certificado de Gratidão e Engajamento da APAE Poá

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, foi homenageada pela APAE Poá com o Certificado de Gratidão e Engajamento, entregue a pessoas e instituições que contribuem com as ações da entidade, durante evento realizado na última terça-feira (03), na sede da associação.



O evento reuniu patrocinadores da 1ª Corrida da Inclusão, promovida no final de 2025, empresas parceiras e novos apoiadores da APAE, em um momento marcado por reconhecimento, diálogo e fortalecimento das parcerias voltadas à defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Na ocasião, foram entregues certificados como forma de agradecer o apoio recebido e valorizar quem caminha junto com a instituição.



Representando a Prefeitura de Poá, a primeira-dama recebeu a homenagem em reconhecimento ao apoio institucional e ao engajamento em ações que promovem inclusão, respeito e dignidade. Durante o encontro, Flavia Souza destacou a importância do trabalho desenvolvido pela APAE no município.



"Receber esse certificado é motivo de muita honra. A APAE realiza um trabalho essencial, que transforma vidas todos os dias, e sempre contará com o nosso apoio. A gestão do nosso prefeito Saulo Souza segue comprometida em apoiar iniciativas que promovam inclusão, cuidado e oportunidades para as pessoas com deficiência", afirmou.



O vice-presidente da APAE Poá, Leonardo Aranon, ao lado de outros membros da entidade, entre eles a gestora Tânia Botelho e a procuradora jurídica Dra. Sidneia Bueno, ressaltou o significado da homenagem e a importância da parceria com o Poder Público. "A entrega do Certificado de Gratidão e Engajamento é uma forma de reconhecer quem acredita e apoia a nossa causa, como a Prefeitura de Poá faz. Esse evento é importante para homenagear quem está ao nosso lado e também para prestar conta de como as doações estão sendo utilizadas aqui na APAE", destacou.