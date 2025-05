Primeira-dama recebe coordenadora da Câmara Técnica de Políticas para Mulheres do Condemat+

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, recebeu na última terça-feira (14/05) a coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), Clau Camargo, em um encontro que teve como principal pauta a promoção de um fórum regional dedicado ao fortalecimento das mulheres.

A reunião, realizada no Fundo Social de Solidariedade de Suzano, contou ainda com a presença do secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione; da secretária-adjunta do Condemat+, Mara Flores; e da diretora do Fundo Social de Arujá, Monalisa Ventura. O evento reforçou a articulação entre os municípios da região na construção de políticas públicas integradas, com foco especial na pauta feminina.

Para Déborah, a visita de Clau Camargo representa um importante passo na consolidação de uma agenda regional voltada ao protagonismo e à inclusão das mulheres. “Foi uma honra receber a Clau, que além de presidente do Fundo Social de Arujá, é uma grande amiga e referência na luta pela valorização da mulher. Nosso encontro teve um propósito muito claro: unir forças para realizar um fórum regional que amplie o debate e fortaleça a rede de apoio entre as cidades”, destacou a primeira-dama.

“Fico feliz que o evento seja sediado em Suzano. Estamos unindo forças para tratar desse assunto de forma regional, visando orientar, fortalecer e potencializar as mulheres. Queremos dar voz a todas”, declarou Clau.

O fórum regional, que ainda terá sua data oficial definida, deve reunir representantes dos municípios integrantes do Condemat+ e será um espaço estratégico para a troca de experiências, apresentação de boas práticas e formulação de políticas públicas que promovam a equidade de gênero. A iniciativa busca também envolver a sociedade civil e demais agentes públicos em torno de uma agenda comum.

“Queremos construir um grande evento, feito a muitas mãos, com o único propósito de promover protagonismo, inclusão e respeito às mulheres do Alto Tietê. É tempo de caminhar juntas, somar ideias e colocar em prática ações que realmente impactem a vida das mulheres da região”, concluiu Déborah.