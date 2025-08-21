Primeira-dama representa Suzano em Fórum Regional de Mulheres em Biritiba Mirim

A primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi, representou a cidade na 2ª edição do Fórum Regional de Mulheres “Vozes que Transformam”, que foi realizado em Biritiba Mirim nesta quinta-feira (21/08), pela Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), para discutir ações destinadas às mulheres com lideranças regionais que atuam nas áreas de Segurança Pública, Saúde e Negócios.

Na oportunidade, ela foi recepcionada pela coordenadora desta Câmara Técnica, primeira-dama de Arujá, Clau Camargo; e pela coordenadora adjunta, a primeira-dama de Biritiba, Roberta de Oliveira Taino, a Beta Taino. Também marcaram presença o prefeito de Biritiba Mirim, Carlos Alberto Taino Junior, o Inho; a vereadora de Biritiba, Tháis Barros Molina, a Tháis Raposinha; e a presidente da Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê, a presidente da Câmara Municipal de Arujá, Cristiane Araújo Pedro de Oliveira, a Professora Cris.

O evento reforçou as discussões em torno das políticas de proteção e valorização do público feminino em meio às iniciativas relacionados à campanha “Agosto Lilás”, mês de enfrentamento à violência contra as mulheres.

Foram convidadas a dialogar com as participantes a delegada Silmara Marcelino, que chefia a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano; a promotora Celeste Leite dos Santos; a advogada Ana Carolina de Soares, a médica ginecologista Danysa do Nascimento, a empresária Fádua Sleiman e a gerente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Gilvanda Figueirôa.

Os temas já haviam sido abordados durante a 1ª edição deste fórum, que aconteceu em 26 de agosto deste ano, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré.

As edições do fórum são resultado de uma proposta da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres, em parceria com a Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê, que visa promover o fortalecimento das políticas destinadas ao público feminino, incluindo o empreendedorismo e a construção de uma rede regional de enfrentamento à violência de gênero.

A primeira-dama de Suzano destacou o entusiasmo com a construção coletiva do fórum, que amplia os espaços de diálogo para a formulação de políticas públicas. “Estamos mobilizadas para valorizar as ações que estão sendo desenvolvidas na nossa região e discutir propostas que possam garantir ainda mais oportunidades para as mulheres. Buscamos abordar os desafios que temos pela frente e compartilhar iniciativas que dão visibilidade a elas, a partir de tudo que aprendemos com cada uma das convidadas”, ressaltou Déborah.