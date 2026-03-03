Primeira-dama se reúne com Sebrae para tratar de novas ações de qualificação em Suzano

A primeira-dama de Suzano e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), Déborah Raffoul Ishi, participou nesta terça-feira (03/03) de uma reunião com representantes do Sebrae Alto Tietê, para alinhar os próximos cursos e ações de qualificação profissional que serão desenvolvidos em parceria no município.

Acompanhada pela diretora do Saspe, Beatriz Leite, Déborah recebeu Daniella Lira, consultora de negócios, e Márcia Ito, analista de negócios, ambas do Sebrae Alto Tietê. Durante o encontro, que ocorreu no Saspe, foram discutidas estratégias voltadas à descentralização dos serviços, à ampliação da oferta de capacitações e à criação de novas oportunidades de qualificação para as famílias suzanenses.

A reunião também abordou a definição de temas que irão nortear as próximas capacitações, com base nas demandas identificadas junto à população e nas vocações econômicas do município. A proposta é garantir que os cursos estejam alinhados às necessidades reais de quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho, além de incentivar o empreendedorismo e a geração de renda.

Para Déborah, cada reunião como essa representa um passo importante para transformar oportunidades em resultados concretos para a população. “As capacitações têm um impacto direto na vida das pessoas. Quando planejamos cada curso, pensamos na realidade de quem está buscando uma oportunidade, seja para conquistar o primeiro emprego, se recolocar no mercado ou começar o próprio negócio. A parceria com o Sebrae nos ajuda a estruturar conteúdos atualizados e alinhados com as demandas do município, garantindo que a qualificação oferecida em Suzano seja prática, acessível e realmente transformadora”, destacou a primeira-dama.