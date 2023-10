Primeira etapa de obras de pavimentação da Rua Cidade Diadema é concluída

No total, a requalificação da via irá atingir um quilômetro de extensão. O prefeito Rodrigo Ashiuchi, o secretário Samuel Oliveira e o assessor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Rodolfo de Matteu vistoriam o local durante o dia.

Nesta segunda-feira (30/10) a pasta dará continuidade com os serviços de drenagem, além das ações para pavimentação do próximo trecho. A secretaria também vai executar intervenções nas embocaduras da via e construir dois sarjetões no trecho entre a avenida Vereador João Batista Fitipaldi e a rua Doutor Aniz Fadul.

A construção dos sarjetões no perímetro faz parte de um conjunto de intervenções que serão feitas em toda a Rua Cidade de Diadema, com recursos provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal, ao valor de R$ 4,94 milhões.

Para o secretário Samuel Oliveira, as mudanças valorizam ainda mais o Parque Maria Helena e ajudam na fluidez de veículos pelo bairro. Além da rua Cidade de Diadema, vias como as estradas do Portão do Honda e da Granja, o trecho de expansão da avenida Senador Roberto Simonsen, a alça do viaduto Leon Feffer e a avenida Jorge Bei Maluf também estão passando por serviços de melhorias. “Suzano é um grande canteiro de obras”, ressaltou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano concluiu a primeira etapa dos trabalhos de pavimentação da rua Cidade de Diadema, no Parque Maria Helena. Foram realizadas as intervenções nos primeiros 200 metros, ao passo que os próximos trechos serão concluídos em dezembro.