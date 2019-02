Primeira mulher presidente da Câmara, Gerice comanda sessão nesta quarta-feira

A vereadora e presidente da Câmara de Suzano, Gerice Lione (PR), comanda nesta quarta-feira (6) a primeira sessão ordinária da casa de leis. Em entrevista exclusiva ao DS, ela contou a expectativa para assumir a cadeira da Presidência.

Ela disse que a primeira sessão do ano começará com novidades. "Espero que seja uma sessão tranqüila. Estaremos preparados para qualquer imprevisto que possa acontecer. Estou um pouco nervosa por ser a primeira sessão do ano, mas esperançosa quanto ao trabalho que será desenvolvido", conta.

A primeira sessão do ano começa com uma novidade: uma interprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) estará disponível para o público, garantindo que pessoas com problemas de audição possam acompanhar as reuniões.

Gerice é a primeira vereadora de Suzano e a primeira policial militar mulher do Alto Tietê a assumir a presidência de uma Câmara Municipal.

A Mesa Diretiva do biênio 2019/2020 ainda conta com o vereador Joaquim Rosa Neto, o Joaquim Rosa (PR) como vice-presidente, o vereador Edirlei Junio Reis, o professor Edirlei (PSD) como 1º secretário e o vereador José Silva de Oliveira, o Zé Lagoa (PMDB) como 2º secretário.

Pauta

A pauta da primeira sessão ordinária do ano conta com um item, o projeto de Lei Complementar de autoria do Executivo que altera um anexo da Lei Complementar nº39 de 1997.

Esta legislação trata sobre o Código Tributário da cidade.

Na explicação enviada à Câmara pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), houve a argumentação da necessidade de adequação à portaria da Vigilância Sanitária Estadual.