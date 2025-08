Primeira sala sensorial de Suzano para pessoas com deficiência é inaugurada

A primeira sala sensorial para pessoas com deficiência de Suzano foi inaugurada nesta sexta-feira (01/08). O espaço de 100 metros quadrados (m²), que recebeu o nome de Professora Beatriz Zuza, está localizado no Núcleo de Desenvolvimento Infantil (Nudi) Lar das Flores, no bairro Altos de Suzano, e foi concebido para reforçar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) do município, com foco nas crianças atípicas, cujo desenvolvimento ou comportamento difere significativamente do padrão esperado para a sua idade.

Com o objetivo de celebrar a conquista, o prefeito Pedro Ishi e a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalha?s, participaram da cerimônia que marcou a entrega desta estrutura. Eles foram recepcionados pelas diretoras do Exército de Salvação, responsável pela unidade e pelas obras da sala, Milka Santos e Ana Reis, e também pela equipe educacional do equipamento, a diretora Ruth Dias, e a coordenadora pedagógica, Elaine Mathias.

O “Nudi Lar das Flores” é uma das creches comunitárias que recebem apoio da administração municipal, por meio de um convênio com o Exército de Salvação. Inclusive, o acompanhamento dos trabalhos que serão desenvolvidos no local será feito pela equipe da rede municipal de ensino. Num primeiro momento, a sala sensorial será destinada ao suporte das 30 crianças com deficiência deste equipamento, no contexto dos 310 alunos que ali estudam.

Mas a proposta é disponibilizar gradativamente este espaço para as outras crianças que forem diagnosticadas com algum tipo de deficiência, podendo atender, num segundo momento, aqueles alunos de unidades do entorno, como as Escolas Municipais José Adelino Moreira de Azevedo e Vereador Antonio Martins, e também a Creche Comunitária Jardim Suzano.

O prefeito lembrou da história relacionada a este espaço e da relevância da sala sensorial. “O endereço onde está instalado o Nudi Lar das Flores se integra ao processo de construção do município e nestas últimas décadas vêm oferecendo um serviço de excelência na cidade”, frisou Pedro Ishi.