Primeiro dia de força-tarefa atende Miguel Badra, Parque Maria Helena, Vila Maluf e Maria de Maggi

A Prefeitura de Suzano deu início nesta segunda-feira (23/02) ao projeto “Suzano em Ação – Megamutirão de Zeladoria”, mobilizando equipes operacionais e maquinário pesado em diferentes regiões do município. Neste primeiro dia, os trabalhos ocorreram de forma simultânea na Cidade Miguel Badra, Parque Maria Helena, Vila Maluf e Vila Maria de Maggi, com foco na intensificação dos serviços de manutenção e conservação urbana.

As ações estão sendo executadas em todo o município de forma setorizada, com frentes organizadas por áreas administrativas para garantir maior controle operacional e agilidade na execução. O setor que contemplou as localidades atendidas nesta segunda-feira foi coordenado pelo secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo.

Entre as ações executadas nesta etapa inicial, a rua Dr. Ademar Pereira de Barros, no Parque Maria Helena, recebeu serviços de roçagem e capinação. No mesmo bairro, as equipes também atuaram na Praça José Barbosa, com manutenção e limpeza do espaço público.

Na Cidade Miguel Badra, os trabalhos contemplaram a rua Mário Bochetti, com tapa-buraco e recomposição asfáltica, além de sinalização horizontal e reforço na sinalização vertical ao longo da via, incluindo a substituição de placas. Também foram executados serviços de pintura horizontal com tinta termoplástica em toda a extensão da avenida Miguel Badra, bem como sinalização horizontal complementar. A via ainda recebeu reparos em todos os semáforos, garantindo maior segurança viária e organização do tráfego.

A região também contou com serviços de limpeza e roçagem em praças do bairro, além de intervenções de manutenção em diferentes pontos estratégicos da localidade.

Após a conclusão dessas frentes prioritárias, as equipes se deslocaram para outros pontos dos respectivos bairros, ampliando o atendimento conforme as demandas verificadas em campo e o planejamento operacional estabelecido para o dia.

A operação conta com 22 profissionais e uma estrutura composta por uma patrol, uma carregadeira, quatro caminhões basculantes, uma retroescavadeira, uma mini-carregadeira e uma escavadeira. A patrol é utilizada para nivelamento de vias e apoio na recomposição de trechos danificados. A carregadeira e a mini-carregadeira atuam na movimentação de materiais e retirada de resíduos. Os caminhões basculantes realizam o transporte de terra, entulho e galhos removidos durante os serviços. Já a retroescavadeira e a escavadeira são empregadas em intervenções de maior porte, como limpeza de valas, desobstrução de bueiros e movimentação de terra.

As frentes de trabalho foram organizadas para atuar de maneira simultânea, garantindo maior alcance territorial e resposta mais ágil às demandas acumuladas. Além das intervenções principais, equipes de apoio reforçam ações complementares, como “Operação Cata-Treco”, coleta seletiva, pintura de guias e postes e revitalização de áreas públicas.

O megamutirão integra o planejamento emergencial adotado pela administração municipal após a descontinuidade dos serviços pela concessionária anterior. Nos próximos dias, a programação seguirá contemplando novas localidades, conforme cronograma técnico definido pelas secretarias envolvidas, com a proposta de manter a continuidade da zeladoria urbana em todas as regiões da cidade.

Para o secretário, a organização por setores permite maior eficiência na execução das atividades. “Estruturamos as frentes de trabalho com divisão territorial e apoio de maquinário adequado para garantir agilidade no atendimento das demandas. A proposta é manter ritmo contínuo e ampliar gradativamente a cobertura das ações em todas as regiões”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou que o megamutirão faz parte do planejamento de reorganização dos serviços urbanos no município. “Estamos promovendo uma atuação coordenada, com equipes distribuídas estrategicamente, para assegurar que a cidade receba os serviços necessários de forma simultânea. O objetivo é restabelecer a regularidade da zeladoria e garantir melhores condições de uso dos espaços públicos para a população”, declarou.