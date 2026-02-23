Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 23 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Primeiro dia de força-tarefa atende Miguel Badra, Parque Maria Helena, Vila Maluf e Maria de Maggi

Ações tiveram início com 22 profissionais e maquinário pesado atuando simultaneamente nas quatro localidades

23 fevereiro 2026 - 18h46Por da Reportagem Local
Primeiro dia de força-tarefa atende Miguel Badra, Parque Maria Helena, Vila Maluf e Maria de MaggiPrimeiro dia de força-tarefa atende Miguel Badra, Parque Maria Helena, Vila Maluf e Maria de Maggi - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano deu início nesta segunda-feira (23/02) ao projeto “Suzano em Ação – Megamutirão de Zeladoria”, mobilizando equipes operacionais e maquinário pesado em diferentes regiões do município. Neste primeiro dia, os trabalhos ocorreram de forma simultânea na Cidade Miguel Badra, Parque Maria Helena, Vila Maluf e Vila Maria de Maggi, com foco na intensificação dos serviços de manutenção e conservação urbana.

As ações estão sendo executadas em todo o município de forma setorizada, com frentes organizadas por áreas administrativas para garantir maior controle operacional e agilidade na execução. O setor que contemplou as localidades atendidas nesta segunda-feira foi coordenado pelo secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo.

Entre as ações executadas nesta etapa inicial, a rua Dr. Ademar Pereira de Barros, no Parque Maria Helena, recebeu serviços de roçagem e capinação. No mesmo bairro, as equipes também atuaram na Praça José Barbosa, com manutenção e limpeza do espaço público.

Na Cidade Miguel Badra, os trabalhos contemplaram a rua Mário Bochetti, com tapa-buraco e recomposição asfáltica, além de sinalização horizontal e reforço na sinalização vertical ao longo da via, incluindo a substituição de placas. Também foram executados serviços de pintura horizontal com tinta termoplástica em toda a extensão da avenida Miguel Badra, bem como sinalização horizontal complementar. A via ainda recebeu reparos em todos os semáforos, garantindo maior segurança viária e organização do tráfego.

A região também contou com serviços de limpeza e roçagem em praças do bairro, além de intervenções de manutenção em diferentes pontos estratégicos da localidade.

Após a conclusão dessas frentes prioritárias, as equipes se deslocaram para outros pontos dos respectivos bairros, ampliando o atendimento conforme as demandas verificadas em campo e o planejamento operacional estabelecido para o dia.

A operação conta com 22 profissionais e uma estrutura composta por uma patrol, uma carregadeira, quatro caminhões basculantes, uma retroescavadeira, uma mini-carregadeira e uma escavadeira. A patrol é utilizada para nivelamento de vias e apoio na recomposição de trechos danificados. A carregadeira e a mini-carregadeira atuam na movimentação de materiais e retirada de resíduos. Os caminhões basculantes realizam o transporte de terra, entulho e galhos removidos durante os serviços. Já a retroescavadeira e a escavadeira são empregadas em intervenções de maior porte, como limpeza de valas, desobstrução de bueiros e movimentação de terra.

As frentes de trabalho foram organizadas para atuar de maneira simultânea, garantindo maior alcance territorial e resposta mais ágil às demandas acumuladas. Além das intervenções principais, equipes de apoio reforçam ações complementares, como “Operação Cata-Treco”, coleta seletiva, pintura de guias e postes e revitalização de áreas públicas.

O megamutirão integra o planejamento emergencial adotado pela administração municipal após a descontinuidade dos serviços pela concessionária anterior. Nos próximos dias, a programação seguirá contemplando novas localidades, conforme cronograma técnico definido pelas secretarias envolvidas, com a proposta de manter a continuidade da zeladoria urbana em todas as regiões da cidade.

Para o secretário, a organização por setores permite maior eficiência na execução das atividades. “Estruturamos as frentes de trabalho com divisão territorial e apoio de maquinário adequado para garantir agilidade no atendimento das demandas. A proposta é manter ritmo contínuo e ampliar gradativamente a cobertura das ações em todas as regiões”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou que o megamutirão faz parte do planejamento de reorganização dos serviços urbanos no município. “Estamos promovendo uma atuação coordenada, com equipes distribuídas estrategicamente, para assegurar que a cidade receba os serviços necessários de forma simultânea. O objetivo é restabelecer a regularidade da zeladoria e garantir melhores condições de uso dos espaços públicos para a população”, declarou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Região do Parque Buenos Aires e da Vila Fátima também é atendida por operação especial
Cidades

Região do Parque Buenos Aires e da Vila Fátima também é atendida por operação especial

Força-tarefa do projeto 'Suzano em Ação' chega à região do Imperador
Cidades

Força-tarefa do projeto 'Suzano em Ação' chega à região do Imperador

Ações reforçam manutenção na região do Jardim Colorado
Cidades

Ações reforçam manutenção na região do Jardim Colorado

Prefeito lança 'Megamutirão de Zeladoria' com 200 trabalhadores e 100 veículos e máquinas
Cidades

Prefeito lança 'Megamutirão de Zeladoria' com 200 trabalhadores e 100 veículos e máquinas

Meio Ambiente abre 30 vagas para workshop gratuito de meliponicultura no Viveiro Municipal
Cidades

Meio Ambiente abre 30 vagas para workshop gratuito de meliponicultura no Viveiro Municipal

CIE Santa Inês celebra 2&ordm; aniversário com 1,5 mil pessoas atendidas por semana
Cidades

CIE Santa Inês celebra 2º aniversário com 1,5 mil pessoas atendidas por semana