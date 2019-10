Primeiro dia de inscrições para Frente de Trabalho atrai 1,6 mil pessoas

Mais de 1,6 mil pessoas compareceram ao Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, nesta quarta-feira (23), primeiro dia de inscrições para o programa de Frente de Trabalho da Prefeitura de Suzano. Ao todo, há 40 vagas disponíveis para início imediato, mas conforme forem surgindo demandas nas secretarias municipais, mais candidatos classificados serão chamados. O processo de cadastramento continuará nestas quinta e sexta-feira (24 e 25/10), no mesmo local, das 9 às 16 horas.

A fila de interessados começou a se formar do lado de fora já no dia anterior. Em razão disso, a Prefeitura de Suzano determinou a abertura dos portões da quadra do Portelão para que as pessoas pudessem aguardar na parte interna, por volta das 20 horas de terça-feira (22/10). Na manhã desta quarta-feira, a quantidade havia aumentado consideravelmente. A administração municipal, inclusive, serviu café, leite com achocolatado e bolachas aos presentes. Uma hora antes do início das inscrições, aproximadamente mil senhas haviam sido distribuídas.

“É importante deixar claro que não se trata de contratação por ordem de chegada. Todas as pessoas que vierem aqui no período determinado vão se inscrever e concorrer igualmente às vagas de acordo com os critérios estabelecidos”, explicou a secretária de Administração de Suzano, Cintia Renata Lira da Silva, responsável pelo processo de seleção da Frente de Trabalho e que estava acompanhando e coordenando os trabalhos desempenhados por servidores de várias repartições. Os chefes das pastas de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, e de Segurança Cidadã, Antônio Wenzler, e da Controladoria Geral do Município, Fátimo Aparecido Rodrigues, também estavam atuando diretamente no local.

Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência até esta sexta-feira no Portelão, que fica na rua Barão de Jaceguai, 375, na área central. A entrega de senhas ocorre até as 16 horas. Os candidatos devem atender às seguintes exigências: ser maior de 18 anos, não ter renda própria, morar há pelo menos um ano em Suzano, estar desempregado no mínimo há um ano e não receber nenhum benefício de programa assistencial. Além disso, será permitida a inscrição de apenas uma pessoa por núcleo familiar.

A preferência para participar será definida mediante a aplicação, pela ordem, destes critérios: menor renda per capita (resultado da divisão da renda familiar pela quantidade de membros), maior número de dependentes menores de 16 anos, maior tempo de desemprego, maior idade e egressos do sistema penitenciário.

Os convocados vão assinar um contrato com duração de 180 dias, prorrogável por igual período, receber salário mínimo e vale-transporte (caso residam a mais de dois quilômetros dos locais onde trabalharão) e participar de um curso de capacitação de 90 dias. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e o objetivo é que os beneficiários atuem, principalmente, em serviços como manutenção e limpeza em todos os setores da Prefeitura de Suzano.