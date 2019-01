Primeiro dia de pré-seleção para 600 vagas de emprego atrai mais de 2 mil candidatos

Mais de 2 mil pessoas compareceram ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Suzano nesta segunda-feira (7), primeiro dia do cadastramento de currículos e pré-seleção para as 600 vagas na área da construção civil colocadas à disposição por duas empresas. O prazo para procurar a unidade, que fica nas dependências do Centro Unificado de Serviços (Centrus), vai até esta sexta-feira (11/01). Todas as oportunidades são para atuar em obras nos Estados Unidos e em Portugal.

O procedimento é realizado por intermédio do projeto Suzano Mais Emprego, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. No local, o candidato apresenta seu currículo e a comprovação de experiência em carteira de trabalho de pelo menos seis meses na função pretendida. Em seguida recebe orientações diversas de representantes das empresas e é encaminhado para avaliação psicológica. A convocação para as entrevistas será feita pelas próprias contratantes.

A fila do lado de fora do Centrus começou a se formar na madrugada desta segunda-feira e quando teve início o atendimento, às 8 horas, já estava extensa. “Há pessoas não só de Suzano, de cidades do Alto Tietê e de São Paulo, mas também de outros estados, como Santa Catarina e Rio de Janeiro. Vamos atender a todos que nos procurarem. Por isso, os interessados podem vir até sexta-feira, pois as vagas não serão preenchidas por ordem de chegada”, explica o diretor da pasta Walter Passagli.

As vagas são para armador (50), carpinteiro (50), encanador (50), gesseiro (50), marceneiro (50), montador (50), pedreiro (50), pintor (50), servente (100) e soldador (100). Os salários oferecidos são a partir de R$ 6 mil. Os selecionados irão trabalhar durante seis meses na construção de um shopping center na cidade de Miami, nos Estados Unidos, ou na implantação de uma rodovia em Portugal.

“É a primeira vez que ocorre uma pré-seleção para vagas no exterior no PAT. E o município foi escolhido para ajudar nesse processo, como um facilitador, por meio do projeto Suzano Mais Emprego. Isso para nós é muito importante”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca. A previsão é de que mais de 5 mil pessoas se candidatem às oportunidades.

O Centrus está localizado na avenida Paulo Portela, 210, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 4742-7107, 4742-5515 e 4744-6778.