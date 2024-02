Primeiro evento do projeto 'Baby, Me Leva!' de 2024 tem 13 animais adotados

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, realizou no último domingo (04/02) o primeiro evento do projeto “Baby, Me Leva!” de 2024. A ação ocorreu no Parque Municipal Max Feffer e resultou na adoção de 13 pets.

Na oportunidade foram garantidos novos lares para dez gatos e três cachorros. Para ter o direito de levar o animal para casa, os novos tutores passaram por uma avaliação de perfil, que é realizada por ONGs, protetores e cuidadores parceiros da Prefeitura de Suzano, com o objetivo de verificar as condições dos interessados em cuidar dos pets.

Desde a sua criação, em 2021, o projeto já contabilizou mais de mil adoções, sendo que somente no ano passado a ação foi responsável por conseguir lares para 613 cães e gatos de diversos portes e idades.

Para o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, começar o ano com mais um evento de adoção responsável de êxito é uma grande vitória. “O sucesso do primeiro evento do 'Baby, Me Leva!' do ano é o primeiro passo para um futuro bastante positivo, de modo que todos os animais assistidos pelo projeto e muitos outros encontrem um lar amoroso. Que cada adoção seja uma história de esperança e felicidade para esses animais tão queridos’’, ressaltou.

Os interessados em adotar um pet podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055 ou pelo site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva. Depois do primeiro contato é feita uma avaliação do perfil do possível tutor e, no caso de aprovação, o interessado preencherá um formulário destacando que o animal passa a estar sob sua responsabilidade.

As ONGs, protetores e cuidadores que tenham interesse em participar do projeto “Baby, Me Leva!”, podem procurar a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone (11) 4745-2265 ou comparecer à sede do órgão, que fica localizado no Centro Unificado de Serviços (avenida Paulo Portela, 210 - Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.