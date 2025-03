Primeiro mutirão do projeto 'Árvore FamiliAR' resulta em 60 mudas plantadas

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizou na manhã do último sábado (08/03) o primeiro mutirão de plantio do projeto “Árvore FamiliAR” que resultou no cultivo de 60 mudas. A ação ocorreu no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador, reunindo 22 famílias que tiveram a oportunidade de plantar as mudas e aprender sobre os cuidados necessários para o crescimento saudável das árvores.

Os munícipes receberam orientações dos técnicos do Viveiro Municipal Tomoe Uemura sobre as melhores práticas de cultivo e preservação ambiental, além de realizarem o plantio de mudas de espécies nativas como ipê-amarelo, ipê-roxo e ipê-branco.

A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da conservação das áreas verdes, proporcionando uma experiência educativa e interativa para toda a família. Além de plantar uma árvore, os interessados assumem a responsabilidade de acompanhá-la ao longo do tempo, fortalecendo o vínculo com a natureza e promovendo a consciência ambiental na cidade.

O mutirão contou com a presença do prefeito Pedro Ishi, que esteve acompanhado da primeira-dama Déborah Raffoul. Também participaram os secretários municipais de Meio Ambiente, André Chiang, e de Governo, Alex Santos, além da diretora de fiscalização e controle ambiental, Solange Wuo, do vereador Adilson Horse e do diretor do Viveiro Municipal, Marcelo Silva.

O próximo mutirão está previsto para ocorrer em abril e as famílias interessadas já podem entrar em contato com o Viveiro Municipal Tomoe Uemura por meio do telefone (11) 4749-3943 para realizar a inscrição e garantir a participação na atividade. Vale destacar que o projeto também tem planos de ampliar a arborização em outras áreas da cidade.

“O ‘Árvore FamiliAR’ é um projeto muito especial porque une preservação ambiental e participação dos munícipes. Ver as famílias plantando juntas e se comprometendo com o meio ambiente é motivo de grande orgulho para nós. Queremos que essa iniciativa cresça cada vez mais e que Suzano se torne ainda mais referência em sustentabilidade", afirmou André Chiang.

Para o prefeito, preservar o meio ambiente é um compromisso que deve ser assumido por todos. "Ações como o ‘Árvore FamiliAR’ reforçam essa missão ao envolver as famílias suzanenses no cuidado com a natureza. Ver nossa cidade cada vez mais engajada em ações sustentáveis é primordial para garantirmos um futuro melhor para as próximas gerações", destacou Pedro Ishi.