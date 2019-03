Primeiro 'ponto' de obras da Sabesp na SP-66 termina em abril

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) garantiu que as obras do primeiro poço (sentido Poá) da implantação de um interceptor na Av. Major Pinheiro Fróes (SP-66) irão terminar em abril. No total, quatro pontos da avenida estão interditados para as obras. Os serviços executados nos outros três poços têm previsão de término para dezembro de 2019.

Os trabalhos estão sendo feitos desde a primeira semana de janeiro. De acordo com a Companhia, o interceptor terá uma extensão de 3,6 quilômetros, sendo que 700 Km serão executados na SP-66.

As obras fazem parte do Projeto Tietê, que tem como objetivo melhorar o sistema de esgotamento sanitário da Grande São Paulo, contribuindo assim para a revitalização do Rio Tietê. Para isso, tubulações subterrâneas estão sendo implantadas para transportar o esgoto coletado para tratamento.

"Essas obras vão beneficiar 361 mil habitantes da região, encaminhando o esgoto para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Suzano. Isso impacta positivamente na qualidade de vida dessa população, bem como na melhora das condições de rios, córregos e demais cursos d'água", explica.

Além de Suzano, interceptores e coletores tronco estão sendo instalados no extremo leste e devem atender as cidades de Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes. As obras na região leste têm previsão de conclusão até 2021.

Por conta das obras, o trânsito na Av. Major Pinheiro Fróes tem sido prejudicado.

O DS noticiou em fevereiro que motoristas e pedestres estavam reclamando da situação. A Sabesp garante que os serviços estão sendo realizados de modo a minimizar o impacto no trânsito.