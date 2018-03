Prisões em flagrante aumentam 5,69% em Suzano, aponta dados da SSP

Suzano registrou aumento de 5,69% de flagrantes lavrados entre janeiro a novembro de 2017 em comparação ao mesmo período de 2016. Ano passado, foram contabilizados 539 casos. Já há dois anos foram computados 510 casos. Os dados são divulgados no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Em 2016, janeiro foi o mês que mais notificou presos em flagrante, sendo 62 casos. Em seguida vem outubro com 51 casos. Já na 3ª posição ficam abril e setembro, ambos com 48 casos. No ano passado, abril foi o período que mais registrou casos, sendo 65. Na sequência vêm janeiro, maio e outubro, todos contabilizaram 55 presos em flagrante.

De acordo com o delegado titular do 2º Distrito Policial (DP) de Suzano, Cleverson Omena, o aumento de número de flagrantes lavrados se deve a maior efetividade da Polícia Militar (PM) nas ruas. “A cada ano que passa damos mais atenção em entender os delitos. Assim, acontece a redução dos índices de crimes e consequentemente, ocorrem mais prisões em flagrante. Isso se deve ao combate de pronto da polícia com os criminosos”, frisou.

Ele ainda destacou que com o apoio da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes a meta para 2018 é reduzir cada vez mais o número de ocorrências e registrar mais flagrantes lavrados. “A nossa meta é sempre buscar o melhor. A polícia quer dar mais resultados positivos para a sociedade”, completou.

Alto Tietê

O Alto Tietê contabilizou 2.439 flagrantes lavrados de janeiro a novembro de 2017. Mogi das Cruzes foi a cidade que mais registrou casos, sendo 955. Outro município que teve número alto foi Itaquaquecetuba, com 588 casos. Ferraz de Vasconcelos teve 316 casos. Arujá, Poá, Santa Isabel, Biritiba Mirim e Salesópolis registraram 210, 155, 93, 54 e 19, respectivamente.